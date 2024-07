Darum beisst die Wespe in der Not in die Bratwurst (und die Biene nicht)

Den Bienen fehlt es nicht nur an Nahrung, sondern auch an Wohnraum

Wärmeliebende Arten legen zu, kälteliebende ab. «Die Tendenz ist klar, man sieht aber auch die grossen Schwankungen von Jahr zu Jahr», so Falk.

Die Situation sei vor allem im Mittelland schlecht, doch auch in den Alpen und im Jura gingen die Bestände immer mehr zurück. Allerdings gilt zu beachten, dass Insektenbestände lokal und witterungsbedingt stark schwanken können. Dies zeigt beispielsweise das Tagfaltermonitoring:

«Unter dem Strich schwindet vor allem die Insektenvielfalt», so Falk.

«Weit verbreitete und wärmeliebende Insekten dagegen haben sich in den vergangenen 20 Jahren eher weiter ausgebreitet», sagt Falk.

Die Hauptgründe für den Rückgang: der weiter andauernde Verlust an Lebensräumen und Strukturen sowie der Rückgang der Qualität der verbliebenen Lebensräume durch Überdüngung, Pestizide oder Lichtverschmutzung. Auch die Klimaerwärmung und invasive Arten setzen die Insektenbestände unter Druck.

In der Schweiz sind fast 30'000 Insektenarten bekannt. Rund 60 Prozent der Insektenarten seien gefährdet oder potenziell gefährdet. «Besonders unter Druck sind Insekten rund um Gewässer oder auf Feucht- und Landwirtschaftsgebieten.»

Das Hochwasser sorgte am Bodensee für eine Mückenplage, einige Touristen sollen deswegen sogar ihren Urlaub storniert haben. Hobby-Gärtner beklagen sich über Raupen, die ihre Pflanzen wegknabbern. Spaziergängern nehmen immer mehr Insekten wahr, die ihnen ins Gesicht fliegen.

Blickt man in die Natur (oder in die Zeitungen), kriegt man leicht das Gefühl, dass Insekten einen Boom erleben. Warum wir immer mehr Insekten wahrnehmen – dies aber kein Grund zum Feiern ist.

Raupe von Calcarifera ordinata (engl. «Wattle Cup Caterpillar»). Die Raupe ist in grossen Teilen von Nordaustralien anzutreffen.Bild: Imgur

