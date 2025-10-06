Welches Geschlecht das Baby hat is bisher nicht bekannt. Bild: Walter Zoo

Löwin bringt im Walter Zoo in Gossau Löwenbaby zur Welt 😍

Am Mittwoch ist im Walter Zoo in Gossau SG ein Löwenbaby zur Welt gekommen. Das Jungtier sei wohlauf, schrieb der Zoo in einer Mitteilung.

Das Löwenbaby sei am vergangenen Mittwoch auf die Welt gekommen. Bild: Walter Zoo

Das Geschlecht des Löwenbabys steht noch nicht fest. Mit der Entwicklung des Nachwuchses zeigt sich das Zoo-Team gemäss Mitteilung bisher jedoch sehr zufrieden.

Löwenbaby Walterzoo Video: extern/Instagram/walterzoo

Der Nördliche Löwe sei in der Natur zunehmend bedroht und nördlich der Sahara ausgestorben, schrieb der Zoo weiter. Die Geburt im Walter Zoo sei Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms. (sda)