bedeckt12°
DE | FR
burger
Schweiz
St Gallen

Löwin bringt im Walter Zoo in Gossau Löwenbaby zur Welt

Löwenbaby Walter zoo
Welches Geschlecht das Baby hat is bisher nicht bekannt.Bild: Walter Zoo

Löwin bringt im Walter Zoo in Gossau Löwenbaby zur Welt 😍

06.10.2025, 13:5006.10.2025, 13:50

Am Mittwoch ist im Walter Zoo in Gossau SG ein Löwenbaby zur Welt gekommen. Das Jungtier sei wohlauf, schrieb der Zoo in einer Mitteilung.

Löwenbaby Walter Zoo
Das Löwenbaby sei am vergangenen Mittwoch auf die Welt gekommen.Bild: Walter Zoo

Das Geschlecht des Löwenbabys steht noch nicht fest. Mit der Entwicklung des Nachwuchses zeigt sich das Zoo-Team gemäss Mitteilung bisher jedoch sehr zufrieden.

Löwenbaby Walterzoo

Video: extern/Instagram/walterzoo

Der Nördliche Löwe sei in der Natur zunehmend bedroht und nördlich der Sahara ausgestorben, schrieb der Zoo weiter. Die Geburt im Walter Zoo sei Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)
1 / 102
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)

Hier bekommst du gleich die volle Ladung Otten-Bilder. Es sind wirklich, wirklich viele ...
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Löwenbaby Walterzoo
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Oberster Schulleiter fordert Jugendschutz bei sozialen Medien
Der oberste Schulleiter der Schweiz hat in einem Interview mit Tamedia im Umgang mit sozialen Medien einen Jugendschutz gefordert. «Aus meiner Sicht gehören soziale Medien für Minderjährige verboten», sagte Thomas Minder dem Medienhaus.
Zur Story