bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
St Gallen

St. Gallen: Keine Aufhebung von bestehenden Tempo-30-Zonen vorgesehen

Blick auf das Regierungsgebaeude mit Kantonsratssaal, an der Fruehjahrssession des St. Galler Kantonsrates, am Montag, 10. Maerz 2025, in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Das Regierungsgebäude in St. Gallen. Bild: KEYSTONE

St. Gallen diskutiert über Tempo 30: Das willst du wissen

24.02.2026, 12:5424.02.2026, 13:55

Der St. Galler Kantonsrat wird sich in der Frühjahrssession vom 2. bis 4. März mit einem Gesetzesvorschlag befassen, der klare Einschränkungen für neue Tempo-30-Zonen bringen wird.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Inhaltsverzeichnis
Für welche Strassen im Kanton St. Gallen soll das faktische Verbot von Tempo 30 gelten?Welche Voraussetzungen braucht es heute für eine Tempo-30-Zone?Wieso ist die Gesetzesänderung nach Ansicht der Regierung bundesrechtswidrig?Müssten mit dem geänderten kantonalen Strassengesetz bestehende Tempo-30-Zonen in St. Galler Städten und Gemeinden wieder aufgehoben werden?Was läuft beim Bund zum Thema Tempo 30?

Für welche Strassen im Kanton St. Gallen soll das faktische Verbot von Tempo 30 gelten?

Auf Kantonsstrassen sowie Gemeindestrassen erster Klasse muss künftig stets die vorgesehene Höchstgeschwindigkeit signalisiert werden. Mit den Gemeindestrassen erster Klasse sind laut Regierung Verbindungen gemeint, die hauptsächlich dem Sammeln des Verkehrs aus den Erschliessungsstrassen und damit dem örtlichen sowie dem überörtlichen Verkehr dienen.

Welche Voraussetzungen braucht es heute für eine Tempo-30-Zone?

Laut Vorlage darf die vom Bund festgesetzte Höchstgeschwindigkeit nur für bestimmte Strassenstrecken herabgesetzt werden. Es braucht dafür ein Gutachten. Zu den möglichen Gründen gehören besondere Gefahren im Strassenverkehr, die Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder die Verbesserung des Verkehrsablaufs.

Wieso ist die Gesetzesänderung nach Ansicht der Regierung bundesrechtswidrig?

Die Regierung argumentiert mit der Kompetenzordnung: Bundesrechtliche Voraussetzungen könnten nicht durch ein kantonales Gesetz «konkretisiert oder gar eingeschränkt werden». Diese Ansicht wird von der vorberatenden Kommission bestritten. Sie schreibt zu ihrem Antrag, den Kantonen werde die Kompetenz eingeräumt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen oder Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen.

Müssten mit dem geänderten kantonalen Strassengesetz bestehende Tempo-30-Zonen in St. Galler Städten und Gemeinden wieder aufgehoben werden?

«Bereits bestehende und rechtskräftig verfügte Herabsetzungen der Höchstgeschwindigkeit auf Kantonsstrassen oder auf Gemeindestrassen erster Klasse bleiben bestehen», schrieb die Regierung zur Vorlage.

Was läuft beim Bund zum Thema Tempo 30?

Der Bundesrat hat im letzten September Änderungen der Signalisationsverordnung und der Lärmschutzverordnung in die Vernehmlassung gegeben. Für die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen in Städten und Dörfern soll es klarere Regelungen geben, aber kein Verbot. Mit Anpassungen von Verordnungen will der Bundesrat einen Parlamentsauftrag aus einer Motion erfüllen. (sda)

Mehr Schweiz-News zu Tempo 30:

Abstimmungsplakat verwirrt: Darum bremsen Autos im Baselbiet von alleine
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die turbulente Zeit des FCSG seit dem Meistertitel 2000
1 / 37
Die turbulente Zeit des FCSG seit dem Meistertitel 2000
19. Mai 2000: Der als Abstiegskandidat in die Saison gestartete FC St.Gallen gewinnt in Luzern 2:1 und sichert sich bereits vier Runden vor Schluss sensationell den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der überragende Charles Amoah wird mit 25 Treffern Torschützenkönig.
quelle: keystone / sigi tischler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flachwitz-Challenge am Openair St. Gallen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Vier französische Zeugen sollen zum Brand in Crans-Montana aussagen
Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana VS wird die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis in Kürze ein Rechtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft von Paris richten. Vier französische Zeugen sollen befragt werden.
Zur Story