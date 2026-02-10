Abstimmungsplakat verwirrt: Darum bremsen Autos in Basel von alleine

Ein Abstimmungsplakat gegen Tempo 30 im Kanton Baselland soll eigentlich verhindern, dass Autos auf den Hauptstrassen noch langsamer fahren. Doch aktuell passiert genau das – die Fahrzeuge fahren langsamer. Grund dafür ist laut der Basler Zeitung die immer präzisere Technik moderner Autos.



Initiative gegen Tempo 30. screenshot: www.tempo30-demokratie.ch

Auf dem Plakat ist eine Tempo-30-Tafel abgebildet, daneben eine durchgestrichene Tempo-50-Tafel. Darunter steht der Slogan: «Bald überall Tempo 30? Jetzt handeln!» Die Bürgerlichen im Baselland fordern damit höhere politische Hürden für Tempo 30 auf Hauptstrassen.

Momentan fahren jedoch bereits einige Fahrzeuge auf der Hauptstrasse langsamer, obwohl offiziell noch Tempo 50 gilt. Der Grund: Ihre Assistenzsysteme erkennen die abgebildete Tempo-30-Tafel fälschlicherweise als echte Verkehrsregelung und bremsen automatisch, sobald ein Abstimmungsplakat in Sichtweite kommt.



Medienkonferenz vom 26. Januar 2026. Hinten rechts das Abstimmungsplakat, das für Verwirrung sorgt. bild: www.tempo30-demokratie.ch

Die Baselbieter Polizei hat diesbezüglich vereinzelte Hinweise erhalten, auch der TCS wurde darauf aufmerksam gemacht, schreibt die Zeitung. Die Schilder auf dem Plakat sind nachgezeichnet und sehen nicht wie echte Verkehrstafeln aus, erklärt TCS-Politikchefin Birgit Kron. Für Betrachtende sei sofort erkennbar, dass es sich um Werbung handelt – für einige Autos leider nicht. Sie fügt hinzu:

«Es ist fast ironisch, wir wollen ja eigentlich mit der Initiative die Ausbremsung verhindern.»

Laut der Politikchefin betrifft das Phänomen bisher nur wenige Fahrzeuge, die das Abstimmungsplakat falsch interpretieren. Sie schätzt den Anteil der Autos mit entsprechenden Assistenzsystemen auf unter zwei Prozent aller auf den Strassen fahrenden Fahrzeuge. (fak)