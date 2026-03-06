St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl tritt im April zurück

Die St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl hat in einem Interview vom Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Sie wird ihr Amt am 26. April dieses Jahres niederlegen. Für Friedl rückt Arbër Bullakaj aus Wil nach.

«Irgendwann weiss man: Es ist Zeit, aufzuhören. So ist es im Beruf, und so ist es auch in der Politik», sagte Claudia Friedl in einem am Freitag im St. Galler Tagblatt erschienenen Interview.

Die SP der Stadt St. Gallen nehme den Rücktritt von Claudia Friedl mit «grosser Wertschätzung und Anerkennung» zur Kenntnis, schrieb die Partei am Freitag in einer Mitteilung. Der Nationalrat verliere eine profilierte sozialdemokratische Vertreterin.

Claudia Friedl ist seit 2013 im Nationalrat, wo sie in der Aussenpolitischen Kommission tätig ist. Davor politisierte sie im St. Galler Stadtparlament sowie im Kantonsrat. Von 2004 bis 2012 war sie Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei des Kantons St.Gallen. (sda)