Erstes Nest von Asiatischen Hornissen in Kanton St.Gallen entdeckt

Im Kanton St.Gallen ist ein erstes Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt und inzwischen entfernt worden. Die Insekten bedrohen einheimische Honigbienen. Die Asiatische Hornisse gelangte via Südfrankreich nach Europa.

Das Nest sei Anfang November in Engelburg auf einer Höhe von 25 Metern in der Baumkrone einer Eiche entdeckt worden, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch.

Asiatische Hornissen. Bild: keystone

Am Anfang habe es die Meldung über eine einzelne Hornisse gegeben. Das Amt für Jagd, Natur und Fischerei informierte daraufhin die Imkerinnen und Imker in der Umgebung des Fundes sowie die lokalen Imkervereine. Sie sollten ihre Bienenstände stärker überwachen. Zwei Imker hätten dann das Nest gefunden.

Die Asiatische Hornisse sei für den Menschen nicht gefährlicher als einheimische Hornissen oder Honigbienen. Sie jage aber Insekten und könne ganze Bienenvölker ausmerzen.

Es sei damit zu rechnen, dass sich die Hornissenart im Kanton weiterverbreiten werde. Um diese Entwicklung zu verlangsamen, würden ihre Nester entfernt. Wichtig seien Meldungen von Nestern, aber auch von verdächtigen Hornissen. Dazu gebe es eine schweizweite Plattform (www.asiatischehornisse.ch).

(rbu/sda)