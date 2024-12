Neue Vorlage für E-ID steht

Letzte Differenzen bereinigte der Ständerat am Dienstag. Damit steht fest, dass unmittelbar nach der Einführung der E-ID diese in einer eigens konzipierten «Bundes-Wallet»-Anwendung aufbewahrt werden muss. Später sollen aber auch private Applikationen benutzbar sein, sofern diese genügend sicher und vom Bund anerkannt sind.

Der Bundesrat will, dass die für die E-ID geschaffene staatliche Infrastruktur auch kantonalen und kommunalen Behörden sowie Privaten zur Verfügung steht. So sollen Dokumente wie Wohnsitzbestätigungen, Betriebsregisterauszüge und Diplome künftig auch als digitale Nachweise auf dem Smartphone verwaltet werden können.

Der erste Versuch – eine privatwirtschaftliche Lösung – war 2021 an der Urne abgelehnt worden. Sicherheitsbedenken gaben gemäss Abstimmungs-Nachbefragungen den Ausschlag. «Es sind die richtigen Lehren daraus gezogen worden», sagte Ständerat Matthias Michel (FDP/ZG) namens der zuständigen Kommission in der Ratsdebatte.

«Es ist die linke Stadtregierung, die Tausende preisgünstige Wohnungen verhindert hat»

Nach den Kündigungen von 105 Mietparteien in drei Sugus-Häusern ist der Stadtzürcher FDP-Chef und Gemeinderat Përparim Avdili sauer. Auch auf die neue Eigentümerin, aber vor allem auf die politische Linke.



Herr Avdili, nach den Massenkündigungen in drei Sugus-Häusern hat eine betroffene Mieterin gegenüber watson erzählt, dass die Verwaltung sie am Telefon gefragt habe, ob sie bei so einem Erbe nicht gleich gehandelt hätte. Hätten Sie dasselbe gemacht?

Përparim Avdili: Ich hätte das nicht so gemacht. Das Vorgehen der Erbin ist absolut unangebracht. So geht man nicht mit Mieterinnen und Mietern um.