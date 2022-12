Berufskosten sollen pauschal von Steuern abgezogen werden können

Unselbständig Erwerbstätige sollen künftig wählen können, ob sie ihre Berufskosten in der Steuererklärung pauschal oder effektiv abziehen, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Die Pauschale beinhaltet die Kosten der Fahrt, Verpflegung und der übrigen Berufsaufwände und ist unabhängig von Arbeitsort und Einkommen.

Arbeitnehmende sollen ihre Berufskosten von den Steuern in Zukunft pauschal abziehen können. Das soll den Abzug vereinfachen und den Unterschied zwischen Homeoffice und der Arbeit im Unternehmen aufheben. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag in die Vernehmlassung geschickt.

Eine Seniorin hat sich am Montag bei einem Selbstunfall in Aarau mittelschwer verletzt. Die 87-jährige Frau habe eine Knieverletzung erlitten und müsse in einem Spital behandelt werden, erklärte der Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.