Die grosse Flucht vor dem Schnee: Sieben Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal

Die Flucht vor dem Wintereinbruch in den Süden hat am späten Donnerstagnachmittag vor dem Gotthard-Nordportal viel Geduld gebraucht. Die Autos stauten sich zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von sieben Kilometern.

Der Zeitverlust betrug laut dem TCS eine Stunde und zehn Minuten.

Das Wetter soll am Wochenende im Tessin besser sein als in der Nordschweiz, wo nasskalte Temperaturen und Schnee bis in tiefe Lagen vorausgesagt werden. Zudem haben einige Kantone noch immer Frühlingsferien, in weiteren beginnen sie am kommenden Wochenende. (sda)