Erneut kilometerlanger Stau vor den Gotthard-Portalen

Rasche Lösung der Zollfrage – das sagt Karin Keller-Sutter zum Treffen in Washington

Gute Nachrichten hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter von ihren Treffen mit US-Vertretern am Donnerstag in Washington mitgebracht: Die Schweiz ist in einer Gruppe von 15 Ländern, mit denen die USA rasch eine Lösung in der Zollfrage finden will. Gleichzeitig war Aussenministier Ignazio Cassis in China und Japan unterwegs.