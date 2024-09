Luzerner Sonnenbergtunnel ist in beide Richtungen gesperrt

Der Sonnenbergtunnel der Autobahn A2 zwischen Luzern und Kriens LU ist in beide Richtungen gesperrt worden. Grund dafür sind technische Probleme, wie der Touring Club Schweiz (TCS) via X (vormals Twitter) am Freitagabend mitteilte. (sda)