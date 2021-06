Schweiz

Furkapass öffnet am Freitag mit Verzögerung



Furkapass öffnet am Freitag mit Verzögerung

Im Kanton Uri geht nach dem Klausen-, Oberalp- und Gotthardpass auch am Furkapass die Wintersperre zu Ende. Am Freitag um 11 Uhr öffnet die Verbindung zwischen Realp UR und Oberwald VS, eine Woche später als geplant und deutlich später als im Vorjahr.

Der 2431 Meter hohe Furkapass wird nach Abschluss der Felsräumungsarbeiten für den Verkehr freigegeben, wie die Urner Baudirektion am Dienstag mitteilte. Ursprünglich war eine Öffnung am vergangenen Freitag vorgesehen gewesen. Im Vorjahr war die Furkastrecke bereits vor Pfingsten am 29. Mai befahrbar.

Seit dem Jahr 2000 war die Wintersperre am Furka noch nie so spät aufgehoben worden wie heuer. Aktuell bleibt nur noch der 2224 Meter hohe Sustenpass zwischen Uri und Bern für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten seien auf Kurs, sodass der Susten wie vorgesehen am 25. Juni geöffnet werden kann. (sda)

