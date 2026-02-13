wechselnd bewölkt
Bundesrat Albert Rösti beharrt auf Tempo 80 – doch die SVP hält dagegen

Ein Strassenschild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h am 21. Mai 2022 auf einer Strasse in Brandenburg. Tempo 80 Schild *** A road sign with the speed limit of 80 km h on 21 May 2022 on a ...
Der Bundesrat will Tempo 80 auf Autobahnen durchsetzen.Bild: www.imago-images.de

13.02.2026, 16:1113.02.2026, 16:20

Der Bundesrat will auf rund der Hälfte der Autobahnen Tempo 80 statt 120 – zumindest während Stosszeiten. Damit will Verkehrsminister Albert Rösti Verkehrsüberlastung entgegenwirken, Stau vermeiden und die Sicherheit erhöhen. Auch Lärm soll dadurch gesenkt werden.

Derzeit gilt das Tempolimit 80 auf insgesamt 1'015 Kilometern, also rund 500 Kilometer pro Fahrtrichtung. In wenigen Jahren dürfte es auf 1'100 Kilometer je Fahrtrichtung der Fall sein.

Das stösst auf Kritik aus Röstis eigener Partei. SVP-Nationalrat Thomas Knutti findet, Tempo 80 ist «aus verkehrstechnischer wie auch volkswirtschaftlicher Sicht der falsche Weg». Das berichtet Blick. Er fordert den Bund per Vorstoss auf, dass das geplante Tempolimit nur ausnahmsweise möglich sein soll – und zwar dann, wenn es tatsächlich um Verkehrssicherheit geht.

«Die Nationalstrassen sind das Rückgrat der Mobilität in der Schweiz», sagt Knutti. «Häufige und grossflächige Tempowechsel destabilisieren den Verkehrsfluss, erhöhen die Unfallgefahr und führen zu ineffizientem Fahrverhalten.» Tempowechsel würden Staus nicht verhindern, sondern erst verursachen.

Der Bundesrat betont, dass Tempo 80 nur abschnittsweise und situationsabhängig signalisiert werden soll. Temporeduktionen könnten zu einem gleichmässigeren Verkehrsfluss beitragen, da viele Nationalstrassen regelmässig überlastet seien. Das zeige sich in den seit Jahren steigenden Staustunden. (hkl)

Schwarzfahren wird immer häufiger
1 / 5
Schwarzfahren wird immer häufiger

Es gibt in der Schweiz immer mehr Schwarzfahrer:innen.
U-Bahn-Tunnel in Shanghai eingestürzt
38 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bikemate
13.02.2026 16:34registriert Mai 2021
Ein elektronisch geregelte Tempo Limitierung bei sehr hohem Verkehrsaufkommen ist sinnvoll. Der Verkehrsfluss ist ruhiger und unter dem Strich ist man schneller bei weniger Energieverbrauch. Es gibt genügend Tests, die das beweisen. Wichtig ist, dass das Tempo wieder freigegeben wird wenn die Strassen frei sind.
300
Melden
Zum Kommentar
avatar
blackjack
13.02.2026 16:38registriert Juni 2016
kann mir einer der Gegner bitte erklären, wo der Vorteil drin liegt. für ein paar Sekunden auf 120 zu beschleunigen um dann wieder fast auf 0 zu bremsen immer und immer wieder da zu grosses verkehrsaufkommen und Stau durch starkes Bremsen? was ist da besser gegenüber einigermassen regelmässig mit 80ig tuckern und schneller und entspannter am Ziel sein?
284
Melden
Zum Kommentar
avatar
s'Paddiesli
13.02.2026 16:34registriert Mai 2017
Tieferes Tempo auf Autobahnen reduziert nun mal die Staugefahr. Ausserdem spart man auch Sprit/Energie und reduziert den CO2-Ausstoss.

Das sind neutrale Fakten.
265
Melden
Zum Kommentar
38
Strafanzeige gegen Crans-Montanas Gemeindepräsidenten eingereicht
Im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS haben zwei Walliser Anwälte Strafanzeige gegen den Gemeindepräsidenten des Ortes, Nicolas Féraud, eingereicht. Die Hotelbuchungen im Walliser Ferienort haben sich derweil stabilisiert.
Eingereicht haben die Strafanzeige die Anwälte Alain und Anne-Sophie Viscolo. Sie vertreten ein schwer verletztes Opfer des Brandes und dessen Eltern. Ein entsprechender Bericht der Westschweizer Zeitung «Le Temps» ist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus Ermittlerkreisen bestätigt worden.
Zur Story