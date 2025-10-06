freundlich13°
Hier will der Bund Tempo 80 auf den Schweizer Autobahnen

Traffic jam on the A1 motorway near Egerkingen heading towards Berne, photographed on June 30, 2016. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Stau auf der Autobahn A1..Stau auf der A1 bei Egerkingen richtung Bern am ...
Die Vorgängerversion der elektronischen Tafeln sollte den meisten Autofahrern bekannt sein.Bild: KEYSTONE

Auf diesen Autobahn-Abschnitten soll die Tempodrosselung kommen

Der Bund will auf rund der Hälfte der Autobahnen Tempo 80 – zumindest während der Stosszeiten. Wir zeigen dir, wo diese Abschnitte schon bestehen und wo sie geplant sind.
06.10.2025, 16:27
Reto Fehr
Reto Fehr

Die grösste Ursache für Stau ist die Verkehrsüberlastung. Der Bund will dem mit Tempodrosselungen während der Stosszeiten entgegenwirken. Dann heisst es auf jenen Abschnitten: Tempo 80 statt 120.

Zurzeit gibt es auf insgesamt 1015 Kilometern solche Tafeln. Das sind rund 500 Kilometer je Fahrtrichtung. Diese Strecken sollen massiv ausgebaut werden – bis auf rund der Hälfte der Autobahnen eine Tempodrosselung während der Stosszeiten möglich wird.

Das Bundesamt für Strassen Astra schreibt auf seiner Website: «Es ist geplant, in den kommenden Jahren rund 2'200 Richtungskilometer der Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung (GHGW) umzusetzen.» Wo diese GHGW-Projekte genau entstehen sollen, siehst du auf unserer Übersichtsgrafik:

Hier soll Tempo 80 möglich werden

Tempodrosselung zu Stosszeiten auf Autobahnen 80 Kilometer pro Stunde
bild: watson, quelle: Astra

Wer es noch genauer wissen möchte: Das Astra hat das Autobahnnetz in fünf Filialen unterteilt und dort jeweils auch aufgelistet, wo schon GHGW-Projekte gelten und wo sie in den nächsten Jahren kommen sollen.

So gibt es im Tessin und Graubünden aktuell keine solche Strecke, es sind aber deren drei geplant. Rund um den Lac Léman will man neben der N1 zwischen Villars-Ste-Croix und Cossonay sechs weitere solche Abschnitte schaffen. Nicht weiter betroffen ist der Grossraum Bern/Thun. Hier ist aber auch praktisch die ganze Strecke mit der Möglichkeit ausgestattet, das Tempolimit schnell anzupassen.

avatar
frereau
06.10.2025 17:07registriert Januar 2019
Dynamische Tempolimits haben nachweislich eine stauvorbeugende Wirkung, und dieser Effekt ist sehr gut dokumentiert – sowohl in der Verkehrsforschung als auch in der Praxis (Deutschland, Niederlande, Schweiz, UK).
Stau entsteht häufig nicht erst, wenn die Autobahn „voll“ ist, sondern wenn der Verkehrsfluss instabil wird: Ein Fahrzeug bremst leicht → das nächste bremst etwas stärker → die Welle setzt sich nach hinten fort → es entsteht eine „Stauwelle“ ohne Hindernis.
Diese Stop-and-go-Wellen entstehen besonders bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen (z. B. 120 km/h links vs. 90 km/h rechts)
354
Melden
Zum Kommentar
54
