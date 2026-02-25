sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
SVP

Stadtzürcher Fraktionen verurteilen Angriff auf SVP-Kandidaten

Stadtzürcher Fraktionen verurteilen Angriff auf SVP-Kandidaten

25.02.2026, 17:5925.02.2026, 17:59

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilen die Stadtzürcher Fraktionen der SP, FDP, Grüne, GLP, SVP und Mitte/EVP den Angriff auf einen Gemeinderatskandidaten der SVP. Sie appellierten daran, den Wahlkampf mit Argumenten und gegenseitigem Respekt zu führen.

Die Fraktionen stellten in der am Mittwoch verschickten Erklärung «eine bedenkliche Zunahme an Vandalismus und weiteren antidemokratischen Übergriffen» vor den Stadt- und Gemeinderatswahlen vom 8. März fest. Besonders auffällig seien die zahlreichen heruntergerissenen oder versprayten Wahlplakate, sowohl von bürgerlichen wie auch von linken Parteien.

Dass es nicht nur bei Vandalismus und im Internet ausgesprochenen Drohungen bleibe, habe sich am Wochenende gezeigt: Die Stadtzürcher SVP machte am Dienstag einen Angriff auf einen namentlich nicht genannten Gemeinderatskandidaten öffentlich, der sich am Samstagabend ereignet habe.

AL unterzeichnete Erklärung nicht

Die SP und der Stadtrat hatten den Vorfall bereits am Dienstagnachmittag verurteilt. Nun folgte die Erklärung, die sechs von sieben Stadtzürcher Fraktionen unterschrieben. Die Alternative Liste (AL) gehört als einzige Fraktion nicht zu den Unterzeichnenden.

Wie die SVP am Dienstag mitteilte, wurde ihr Gemeinderatskandidat am Albisriederplatz von einer Gruppe Jugendlicher erkannt, angepöbelt und mit Gegenständen beworfen. Zudem habe er eine Ohrfeige erhalten, bevor er in ein Taxi gestiegen sei, um den Ort zu verlassen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Dienstag den Eingang einer Anzeige. (hkl/sda)

Mehr zum Hintergrund:

Unbekannte greifen SVP-Gemeinderatskandidat in Zürich an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Für ruhigere Flüge: Swiss und Edelweiss nutzen neu Turbulenz-Datenplattform
Die Lufthansa-Gruppe macht zur Umgehung von Turbulenzen während Flügen künftig bei der Datenplattform «IATA Turbulence Aware» mit. Auch die zum Konzern gehörenden Airlines Swiss und Edelweiss schliessen sich an.
Zur Story