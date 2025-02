Bundesrat will Aussen- und Sicherheitspolitik stärker mit der EU abstimmen

In Brüssel fällt am Mittwoch der erste Entscheid: Die EU und der Bund streben in diesen unsicheren Zeiten eine engere Kooperation an. Eine gemeinsame Erklärung soll das Fundament dafür legen. Doch in der Schweiz regt sich bereits Widerstand.

In Zeiten von Krieg, globalen Handelskonflikten und geopolitischer Unsicherheit wollen der Bundesrat und die Europäische Union ihre Aussen- und Sicherheitspolitik enger aufeinander abstimmen. Diesen Mittwoch wird der mächtige Ausschuss der EU-Botschafter in Brüssel grünes Licht geben, damit der Auswärtige Dienst der EU (EAD) mit der Schweiz eine entsprechende Absichtserklärung verhandeln kann.