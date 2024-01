Verurteilter Jungpolitiker will JSVP-Präsident werden

Nils Fiechter will Präsident der Jungen SVP Schweiz werden. Der 27-jährige bisherige Co-Präsident der JSVP Bern und Grossrat wurde am Mittwochabend von der Mitgliederversammlung einstimmig als Kandidat nominiert. Die Gesamterneuerungswahlen für die Parteileitung und das Parteipräsidium der JSVP Schweiz finden am 9. März in Thun statt.

Verurteilt wegen Rassendiskriminierung: Nils Fiechter. Bild: keystone

Stephanie Gartenmann schickt die JSVP Bern als Kandidatin für das Amt der Generalsekretärin der Jungen SVP Schweiz ins Rennen, wie die JSVP Bern am Donnerstag mitteilte.

Fiechter amtet seit 2017 im gemeinsamen Co-Präsidium mit Adrian Spahr als Präsident der Jungen SVP Kanton Bern. 2020 stiess Fiechter in die derzeitige Parteileitung der Jungen SVP Schweiz und übt seither die Funktion als Chef Strategie aus.

Im März vergangenen Jahres hatte das Bundesgericht eine Beschwerde Fiechters und Spahrs abgewiesen. Das Berner Obergericht hatte die beiden wegen Rassendiskriminierung zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Sie sind verantwortlich für eine Zeichnung, welche die Junge SVP vor den kantonalen Wahlen 2018 auf Facebook und auf ihrer Homepage veröffentlichte.

Die Illustration zeigte einen Schweizer in Sennentracht, der sich vor einem Abfallhaufen einer Wohnwagensiedlung die Nase zuhält. Im Hintergrund verrichtet eine leicht dunkelhäutige Person im Freien ihre Notdurft. «Wir sagen Nein zu Transitplätzen für ausländische Zigeuner!», heisst es im dazugehörenden Text. (sda)