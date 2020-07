Unvergessen

Nazi-Ehre, Dalai Lama und viel Drama – die Geschichte Erstbesteigung der «Mordwand»

21. Juli 1938: Vier junge Bergsteiger aus Deutschland und Österreich steigen in die Eigernordwand ein. Ihnen gelingt in drei Tagen, was Alpinisten auf der ganzen Welt bejubeln: Sie bezwingen die «Mordwand».

Der Eiger. Er ist nicht der höchste Berg der Welt, und auch nicht der schönste, seine Besteigung ist nicht die schwierigste – und dennoch war der Eiger zu jener Zeit DER Berg. Die Ost-, Süd- und Westseite präsentierte sich wie jeder andere Berg. Aber die Nordseite machte den Eiger zur Legende.

Beim Einstieg in die Wand schauen die Bergsteiger hoch und denken: Grosser Gott! Rund 1650 m hoch ist die Wand – eine senkrechte Eiswand, wo die Sonne nie hinkommt, man jedem Sturm schutzlos ausgeliefert …