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Junge SVP bestätigt Nils Fiechter einstimmig als Präsidenten

Junge SVP bestätigt Nils Fiechter einstimmig als Präsidenten

19.04.2026, 15:0919.04.2026, 15:09
Nils Fiechter, Praesident JSVP, spricht waehrend der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei SVP am Samstag, den 16. August 2025, in der BBC Arena in Schaffhausen. (KEYSTONE/Christian M ...
Nils Fiechter ist seit 2024 Präsident der JSVP.Bild: keystone

Nils Fiechter ist an der Hauptversammlung der Jungen SVP Schweiz in Zug als Präsident bestätigt worden. Ausserdem fassten die Delegierten die Parolen für die kommenden Abstimmungen.

An der Versammlung vom Samstag in Zug nahmen knapp 100 Delegierte aus der ganzen Schweiz teil, wie die Junge SVP Schweiz am Sonntag mitteilte. Nebst Fiechter (BE) bestätigten die Anwesenden auch die beiden Vizepräsidenten Joël Stutz (AG) und Daniel Esfeld (VD) in ihren Ämtern.

Die Delegierten fassten zudem einstimmig die Ja-Parole zur Nachhaltigkeits-Initiative, über die am 14. Juni abgestimmt wird. Einer Änderung des Zivildienstgesetzes stimmten sie ebenfalls deutlich zu.

Präsident Fiechter schwor die Delegierten auf die kommenden politischen Themen ein. «Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren: Keine 10-Millionen-Schweiz, Ja zur Neutralitätsinitiative, keine E-ID und keine Unterwerfung unter die Europäischen Union!», wurde er in der Mitteilung zitiert. (sda)

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