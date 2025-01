Christoph Blocher wird nicht als Hauptredner auf der Bühne stehen. Bild: keystone

In Zürich wird die erste Albisgüetli-Tagung ohne Blocher abgehalten

Die Zürcher SVP hält heute Freitag ihre traditionelle Albisgüetli-Tagung ab. Erstmals steht Christoph Blocher nicht als Hauptredner auf der Bühne. Er hatte vergangenes Jahr angekündigt, dass seine Redezeit am Albisgüetli abgelaufen sei.

Statt Blocher steht nun «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel am Rednerpult. Als Gastredner ist SP-Bundesrat Beat Jans eingeladen. An der Albisgüetli-Tagung in Zürich treffen sich seit 36 Jahren jeweils rund 1000 SVP-Mitglieder zu politischen Reden und einem Abendessen.

Roger Köppel wird am Rednerpult stehen. Bild: srf

Geprägt war der Anlass bisher durch Blochers Auftritte, die er jeweils mit der Anrede «liebi Fraue und Manne» begann. Nach seinem angekündigten Rückzug von der Bühne war lange Zeit offen, wie es mit dem Anlass weitergehen soll. (sda)