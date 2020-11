Reise- und Coronapass, bitte! Swiss lanciert Covid-App – auch im Hinblick auf Impfungen

Dieser Arzt zeigt, was Corona-Patienten kurz vor ihrem Tod sehen könnten

Ein amerikanischer Arzt aus Missouri zeigt in einem schaurigen Video, was Corona-Patienten Augenblicke vor ihrem Tod sehen könnten. In voller Schutzausrüstung schwebt er über der Kamera, was für die Zuschauenden so wirkt, als würden sie den Arzt aus dem Spitalbett liegend betrachten.

Remy, ein Forscher der Washington University in St.Louis und Arzt am Barnes-Jewish Hospital und am St.Louis Children's Hospital, spricht eindringlich in die Kamera:

So sehe es nämlich aus, wenn eine an Covid-19 …