Flughafen Zürich gibt Sommerflugplan bekannt – diese Ziele werden neu angeflogen

Am Flughafen Zürich gilt ab dem 30. März der neue Sommerflugplan. Vermehrt angeflogen werden beliebte Sommerziele. Zudem wird das Langstreckenangebot um zwei Ziele nach Nordamerika erweitert. Wieder vollständig geöffnet ist der Check-in 1.

Die Swiss fliegt ab dem 17. April neu bis zu fünfmal wöchentlich nach Dubrovnik, teilte Flughafenbetreiber am Freitag mit. EasyJet bietet gleich sechs neue Destinationen an: Ab Ende März fliegt der britische Billigflieger zwei Mal täglich nach Rom, täglich nach Palma und bis zu vier Mal die Woche nach Malaga.

Die Swiss fliegt vermehrt in die kroatische Stadt Dubrovnik. Bild: EPA

Die Edelweiss wiederum fliegt neu zweimal täglich nach Sardinien mit Verbindungen nach Olbia und Cagliari. Zudem fliegt die Airline bis zu sechsmal wöchentlich Faro in Portugal an und bis zu achtmal wöchentlich Madeira.

Check-in 1 wieder vollständig offen

Gleichzeitig erweitert die Edelweiss ihr Langstreckenangebot. Neu werden zwei Mal in der Woche Seattle in den USA und Halifax in Kanada angeflogen. Die Etihad Airways verdichtet zudem schrittweise ihr Angebot nach Abu Dhabi. Ab Juli wird die Verbindung ab Zürich zweimal täglich bedient.

Mit der Umstellung auf den Sommerflugplan wird nach abgeschlossenen Bauarbeiten am grössten Flughafen der Schweiz auch das Check-in 1 wieder vollumfänglich geöffnet. Neben Business- und First-Class-Reisenden können nun auch die Economy-Class-Gäste von Swiss und weiteren Fluggesellschaften den Bereich wieder nutzen. (sda/awp/les)