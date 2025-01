Ein lebendiges Nachtleben, gute Restaurants und eine breite Möglichkeit an Sportveranstaltungen: Das ist Houston. Auch auf Wunschlisten wurde die Stadt oft hinzugefügt.

Die tropische Oase an der Küste von Queensland. Solche Sandstrände und das türkisblaue Wasser sind traumhaft.

Paare zieht es gemäss AirBnB 2025 immer öfter nach Les deux Alpes. Skigebiet und Wanderziel vereint der Ort in Frankreich. Bekannt auch als Etappenort der Tour de France.

Wales wird sowieso unterschätzt. Die Hauptstadt Cardiff schafft es jetzt immer mehr auf den Radar. Das Cardiff Castle mitten in der Stadt und spannende Quartiere locken immer mehr Touristen an.

In der Savoie überzeugt Combloux mit der Bergwelt und dem Blick auf den Mont Blanc.

Die Seele von Louisiana wird in der Hauptstadt Baton Rouge spürbar. Die Krewe of Southdowns Parade am 28. Februar ist eine der am häufigsten gesuchten Veranstaltungen.

In Sevilla trägt insbesondere die Semana Santa, das Festival in der Karwoche rund um Ostern zur Beliebtheit bei.

Neben der Bollywood-Filmindustrie wird Mumbai in diesem Jahr auch mit Konzerten – unter anderem von Coldplay – in den Fokus rücken.

Das Herz der Geisha-Kultur schlägt in Kyoto. Die japanische Kultur erlebst du hier wie sonst selten. Dazu locken viel Grün und wunderschöne Tempel.

Wer Ruhe sucht, der dürfte das in La Serena (die Ruhige) finden. Lange Strände und kinderfreundliche Abenteuer machen die Stadt an Chiles Küste immer beliebter.

In der Rainbow Row – 13 pastellfarbene Häuser – sind eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Charleston. Zunehmend kommen hier auch Alleinreisende hin.

Das kulturelle Erbre und die koloniale Architektur sind das eine. Cartagena dürfte seinen Platz hier aber auch den Stränden an der Karibikküste verdanken.

An der Pazifikküste von Oaxaca entdecken immer mehr Reisende dieses Strandparadies.

Die Buchungsplattform hat ihre Trends basierend auf ihren Suchanfragen von den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum 2023 mit Check-ins für das jeweils folgende Jahr zusammengestellt. Dazu wurden auch Aufnahmen in Wunschlisten für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis am 13. November 2024 berücksichtigt.

Es ist eine Übersicht, die immer in den ersten Wochen des Jahres publiziert wird: die beliebten Reiseziele. Nach den Reisebüros hat jetzt auch AirBnB die Trenddestinationen für das Jahr 2025 bekannt gegeben.

Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am vollsten ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.

Über Weihnachten und Neujahr sind die Wintersportlerinnen und Wintersportler in Massen in die Schweizer Berge geströmt. Genügend Schnee und noch mehr Sonne lockten die Leute scharenweise aus dem nebligen Mittelland auf die Pisten. Bei den Bergbahnen klingelten die Kassen, die Gäste mussten sich allerdings in Geduld üben. Vor den Liften bildeten sich zeitweise laaaaaaaaaange Schlangen.