Schweiz

Terrorismus

Anti-Terror-Gesetz: Was du über die Abstimmung von Juni wissen musst



bild: watson

Das Anti-Terror-Gesetz – erklärt in 99 Sekunden

Am 13. Juni stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über das Anti-Terror-Gesetz ab. Wie der Bundesrat mit dem Gesetz Terrorangriffe in Zukunft verhindern will und wer dagegen ist, erfährst du im Video.

Video: watson

