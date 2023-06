Gotthardtunnel am Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt

Auf der Autobahn A2 Gotthard Richtung Chiasso war der Gotthardtunnel in beide Richtungen vorübergehend gesperrt worden. Wie der TCS am Mittwochabend auf Twitter mitteilte, war der Grund ein Fahrzeugbrand.

Der Gotthardtunnel ist gesperrt. Bild: keystone

Zwischen Chiasso und Gotthard war deswegen auch in Höhe Airolo die Einfahrt gesperrt. Auf der A2 Luzern Richtung Gotthard war die Einfahrt in Höhe Göschenen gesperrt. Die Sperrung des Tunnels dauerte bis etwa 02:30 Uhr in der Nacht an.

(sda)