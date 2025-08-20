bedeckt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Waffen

Waffenbewilligung: Deswegen haben immer mehr Schweizer Waffen

ZUM ENTSCHEID DES NATIONALRATS GEGEN EINEN PFLICHT ZUR REGISTRIERUNG ALLER WAFFEN STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES THEMENBILD ZUR VERFUEGUNG - Ein Mann steht am 27. September 2006 mit seinem Sturmgewehr 90 ...
Die Schweiz ist bei der Waffendichte auf Platz 16.Bild: KEYSTONE

Deswegen haben immer mehr Schweizer Waffen

In der Schweiz gibt es immer mehr Private mit Waffenerwerbsscheinen. Die Gründe.
20.08.2025, 11:09
Mehr «Schweiz»

In der Schweiz besitzen immer mehr einen Waffenschein. Es herrschen zwar noch keine amerikanischen Zustände, doch die Anzahl an Bewilligungen zum Waffenkauf sind in den vergangenen zehn Jahren anderthalbmal gestiegen. Dies zeigen Daten aus 21 Kantonen. Mit den sogenannten Erwerbsscheinen mit Sonderbewilligung kann in einem halben Jahr bis zu drei Waffen gekauft werden.

Bild
Grafik: srf

Auch Waffensammler Hebu Duss, der nebenberuflich mit Waffen handelt, bestätigt dem SRF ein grösseres Interesse an Waffen. Doch was sind die Gründe dafür? Da der Kauf einer Waffe in der Schweiz nicht begründet werden muss, ist der Anstieg an Erwerbsscheinen unklar.

Unsichere Weltlage

Duss selbst ist schon von klein auf von Waffen fasziniert, etwa wegen Comics oder Westernfilmen. Mit der Waffe fokussiere er sich und könne abschalten. Bei anderen könne aber die momentane Weltlage eine Rolle spielen. Der Ukrainekrieg und der Krieg in Gaza könnten ein Unsicherheitsgefühl auslösen. Dieses begünstige gemäss Forschenden den Entscheid zum Kauf einer Waffe. Das bestätigen auch einige Schützen am Eidgenössischen Feldschiessen in Tafers gegenüber SRF.

Es gibt aber noch weitere Gründe für den Anstieg der Erwerbsscheine: In der Schweiz habe sich der Schiesssport gewandelt. Wie in den USA gibt es sogenannte Shooting Ranges, wo Schützen schiessen können – ohne Mitglied in einem Schützenverein sein zu müssen. Auch ist das Schiessen nicht mehr nur Männersache, denn auch bei Frauen und Mädchen ist der Sport immer beliebter. Der Anstieg an Schützinnen zeigen auch die Zahlen des Verbands des schweizerischen Schiesssports.

Abnehmende Waffendichte

Die hohe Waffendichte in der Schweiz ist kein Geheimnis. Grund dafür ist die Milizarmee und die Schützentradition. Aufgrund einiger vergangener Armeereformen habe die Waffendichte aber abgenommen. Die NGO «Small Arms Survey» schätze auf 100 Einwohner im Jahr 2011 noch 46 Waffen, 2018 waren es noch 27.

Anders als beispielsweise in den USA, ist in der Schweiz die Waffengewalt trotz hoher Waffendichte aber gering. (kek)

Private erwerben rund 25 Prozent mehr Waffen als im Vorjahr
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Trump sprach mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine +++ Lettland will Ostgrenze stärken
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
5
SRF wirbt bei zahlreichen Sendungen mit Büne-Huber-Bild – auch bei Kindermörder-Dok
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
Büffelmozzarella kommt aus Kampanien in Süditalien und ist besonders in den Sommermonaten beliebt. Der SRF-Kassensturz hat verschiedene Sorten der beliebten Delikatesse getestet, die in Schweizer Supermärkten erhältlich sind.
Zur Story