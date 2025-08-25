sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Tessin

Palmenmotte bedroht Tessiner Palmen

Chinesische Hanfpalme, Chinesische Hanf-Palme, Hanfpalme, Hanf-Palme Trachycarpus fortunei, Trachycarpus excelsa, Seepromenande von Ascona am Lago Maggiore an einem sonnnigen Tag im Winter mit schneeb ...
Die Chinesische Hanfpalme ist im Tessin allgegenwärtig.Bild: www.imago-images.de

Invasives Insekt bedroht Palmen im Tessin – erste Gemeinden handeln

25.08.2025, 11:1625.08.2025, 11:16
Mehr «Schweiz»

Ein Nachtfalter bedroht die Palmen im Tessin. Die Palmenmotte wurde im Südkanton erstmals vor zwei Jahren nachgewiesen, jetzt schlagen Gemeinden Alarm.

Seit über 200 Jahren prägt die Chinesische Hanfpalme das Landschaftsbild des Tessins. Die sogenannte Tessinerpalme ist eine invasive Art, sie verdrängt einheimische Arten.

Nun bedroht ein invasives Insekt die Tessinerpalme. Die Palmenmotte stammt aus Südamerika und gelangte vermutlich durch importierte Palmen in die Schweiz.

Palmenmotte im Tessin entdeckt. Palmmotte
Die Palmenmotte wurde vor rund zwei Jahren erstmals im Tessin gesichtet.Bild: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL

Die Palmenmotte legt ihre Eier in der Palmkrone ab. Die Larven fressen sich in der Folge ins Pflanzenherz – die Palme stirbt innerhalb weniger Wochen.

Abschreckendes Beispiel

Ein Blick nach Frankreich zeigt den Ernst der Lage. Palmenexperte Vincent Fehr von der Forschungsanstalt WSL in Cadenazzo sprach gegenüber SRF über die Situation in Südfrankreich:

«Dort hat die Palmenmotte innerhalb eines Jahrzehnts die chinesische Hanfpalme – auch bekannt als Tessinerpalme – fast vollständig ausgerottet.»

Das drohe nun auch der Südschweiz. Ein konkreter Fall lässt aufhorchen. Auf den Brissago-Inseln musste Kurator Alessio Maccagni bereits zwölf Tessinerpalmen fällen. Einige davon standen dort wohl seit den 30er Jahren. Um die restlichen Palmen zu schützen, setzt er auf biologische Mittel.

Fehr warnt: Breitet sich die Palmenmotte zu schnell aus, würden in den Wäldern zu viele Palmen zu schnell vernichtet, was die Hänge destabilisieren würde. Die Palmen gehörten zum Tessin und seien Teil der Kulturlandschaft.

Gemeinden ergreifen die Initiative

Frankreich und Italien setzen bereits erfolgreich ein chemisches Pflanzenschutzmittel gegen die Palmenmotte ein – in der Schweiz ist es noch nicht zugelassen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) sagt gegenüber dem SRF, ein entsprechender Antrag sei noch nicht eingegangen. Ein biologischer Wirkstoff ist derzeit die einzige Option.

Die Tessiner Gemeinde Ronco sopra Ascona und die Brissago-Inseln unterstützen ein Forschungsprojekt der WSL für widerstandsfähigere Palmenarten. Die Hoffnung: Sie sollen der Palmenmotte trotzen und im Tessiner Klima gedeihen. Bereits im Frühling sollen erste Setzlinge auf einem Testfeld gepflanzt werden.

(rbu)

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Schädling bedroht die Tessiner Palmen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
XY Sätze, mit denen du jeden Zürcher in Nu auf die Palme bringst
1 / 25
XY Sätze, mit denen du jeden Zürcher in Nu auf die Palme bringst
«Die Hauptstadt ist ja wohl immer noch Bern!»
quelle: keystone / edi engeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Südkoreas Hauptstadt wird von Käfern erobert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basel angeblich an FCZ-Meisterspieler interessiert ++ BVB bedient sich doppelt bei Chelsea
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
Plötzlich soll es schnell gehen: Die Befürworter der neuen EU-Verträge streben eine rasche Abstimmung an – bereits kursiert ein konkretes Datum. Und die Spitze des Nationalrats treibt ein brisantes Vorhaben voran, damit das Parlament die Monstervorlage bewältigen kann.
Die Schweiz macht in Washington gerade die Erfahrung, was es heisst, rücksichtsloser Machtpolitik ausgeliefert zu sein. Sowohl im Zollstreit als auch beim Kampfjet-Debakel ist der Bundesrat Lust und Launen von Donald Trump und seiner Regierung ausgesetzt.
Zur Story