Die Suche nach Vermissten im Tessin ist vorerst unterbrochen

Die Bahnstrecke zwischen Visp und Täsch im Oberwallis bleibt mindestens bis Mitte August unterbrochen. Die durch das Mattertal fliessende Vispa und deren Zuflüsse hatten während des Hochwassers an mehreren Stellen der Strecke erhebliche Schäden verursacht.

Um weitere Unterstützung haben die Gemeinden Goms und Val de Bagnes gebeten. Die ersten Kontakte zwischen der Armee und den Gemeinden seien aufgenommen worden, sagte der Einsatzleiter der Armee, Jean-Claude Gagliardi, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir werden die Machbarkeit dieser Unterstützung prüfen. Wenn die Gesuche erfolgreich sind, wird die zeitliche Befristung des Einsatzes mit den Gesuchstellern besprochen.»

Wie geplant beendet die Schweizer Armee ihren Einsatz im Rahmen der Katastrophenhilfe am Mittwoch. Insgesamt waren 157 Armeeangehörige seit Anfang vergangener Woche im ganzen Kanton im Einsatz.

Besser sieht die Lage im Wallis aus. Die Kantonsregierung rief das Ende der so genannten «besonderen Lage» aus. Sie hatte diesen Zustand am 30. Juni während des Hochwassers der Rhone und der Seitenflüsse verkündet.

Die eingestürzte Visletto-Brücke bei Cevio im Maggiatal in der Südschweiz am Sonntag, 30. Juni 2024.

Andererseits sei noch nicht klar, welche Art von Untergrund man unterhalb der Erdoberfläche finden werde. Aufgrund des hohen Wasserstandes der Maggia hätten diese Untersuchungen nicht so rasch durchgeführt werden können.

Zuständig für den Bau der provisorischen Brücke über die Maggia ist die Schweizer Armee. Der Tessiner Notfallstab konnte am Mittwoch allerdings keinen Zeitplan präsentieren. Einerseits dauere die Konstruktion einer solchen Brücke normalerweise mehrere Monate, hielt Diego Rodoni, Leiter der Abteilung Bauwesen, fest.

Zwei der tot aufgefundenen Vermissten hätten sich an ganz unterschiedlichen Orten aufgehalten, seien jedoch beide bei Riveo geborgen worden. Diese Tatsache zeige, dass der Notfallstab ohne Hinweise in einem «riesigen Gebiet» suchen müsste.

An einer Medienkonferenz in Locarno TI erklärte der Verantwortliche des Tessiners Krisenstabs, Antonio Ciocco, dass die Suche nach den Vermissten jederzeit wieder aufgenommen werden könne. Eine auf das gesamte Maggiatal ausgedehnte Suche habe jedoch keinen Sinn.

Die Suche nach den verbleibenden drei als vermisst gemeldeten Personen im Maggiatal ist am Mittwoch unterbrochen worden. Als temporärer Ersatz infolge der Zerstörung der Visletto-Brücke soll in den nächsten Wochen eine provisorische Brücke über die Maggia gebaut werden. Dazu fehlt allerdings noch ein konkreter Zeitplan. Im Wallis wurde derweil das Ende der «besonderen Lage» verkündet.

