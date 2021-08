Schweiz

Im Kanton Tessin ist es am Samstagabend nach heftigen Gewittern zu Überschwemmungen gekommen. Im Hauptort Bellinzona wurden laut Polizeiangaben mehrere Strassen überflutet. Sie verwandelten sich teilweise in Bäche. Mehrere Verkehrswege wurden gesperrt.

Wegen des Wassers zu war unter anderem die Autobahn A13 bei Castione. In Bellinzona rettete die Feuerwehr laut Medienberichten zwei Menschen aus einem Auto, das in einer überschwemmten Unterführung steckengeblieben war.

Die Tessiner Polizei wies die Bevölkerung im Kurznachrichtendienst Twitter dazu an, sich in der Region möglichst nicht zu fortzubewegen. Zudem rief die Behörde die Menschen dazu auf, sich nicht in der Nähe von Gewässern aufzuhalten.

Ergiebige #Niederschläge in den vergangenen 24 Stunden auf der Alpensüdseite. Dabei gab es sehr grosse Unterschiede: In Locarno/Monti fielen knapp 110 mm Regen, im rund 25 km entfernten Lugano blieb es nahezu trocken. pic.twitter.com/ZKDM9PeE3t — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 8, 2021

Die Niederschlagsmengen der vergangenen 24 Stunden im Südkanton waren allerdings sehr ungleich verteilt, wie SRF Meteo am frühen Sonntagmorgen schrieb.Am stärksten betroffen war der Raum Locarno - Bellinzona, wie es in der über Twitter verbreiteten Mitteilung hiess. In Locarno-Monti wurden knapp 110 Millimeter Regen gemessen.In Bellinzona waren es rund 96 Millimeter. In Magadino/Cadenazzo hingegen fielen rund 73 Millimeter und in Grono GR im Misox knapp 68. (sda)

