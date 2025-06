Blitz löst Waldbrand bei Biasca TI aus

Der Waldbrand in der Nähe von Biasca TI ist am Donnerstagabend unter Kontrolle gebracht worden. Am Nachmittag war im Gebiet von Pasquerio bei Pollegio nordwestlich von Biasca nach einem Blitzeinschlag ein Feuer ausgebrochen.

Der Wald habe in unwegsamem Gelände auf einer Fläche von rund 30 auf 30 Meter gebrannt, erklärte ein Angehöriger der Feuerwehr Biasca auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Kurz nach 20 Uhr am Donnerstagabend war der Brand unter Kontrolle. «Es ist auch kein Rauch mehr zu sehen», hielt der Feuerwehrangehörige fest.

Der Blitz war in Felsen eingeschlagen, die von kleineren Pflanzen überwachsen sind, wie der Mann weiter erklärte. Das Feuer sei unter Einsatz eines Helikopters gelöscht worden. Am Freitag werde die Feuerwehr das Gebiet noch überwachen. (sda)