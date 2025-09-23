Solduno nach einem Unwetter im August 2025 Bild: keystone

Erdrutsche und Felsstürze im Tessin – Ein Fahrzeug getroffen

Mehr «Schweiz»

Im Tessin ist es am Dienstagabend zu Erdrutschen und Felsstürzen gekommen. Dabei wurde in Solduno, einem Stadtteil von Locarno, auch ein Fahrzeug von einem Felsbrocken erfasst. Über den Zustand der Insassen war laut Medien zunächst nichts bekannt.

Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstagabend auf Anfrage einen Bericht von tio.ch (Ticinonline) über ein von Geröll getroffenes Fahrzeug in dem Stadtteil von Locarno. Die Strasse zwischen Locarno und Ponte Brolla wurde vorsorglich gesperrt.

2024 musste die Strasse zwischen Locarno und Ponte Brolla schon einmal gesperrt werden. Bild: keystone

Alertswiss warnt vor weiteren Felsstürzen

Der Warndienst Alertswiss berichtete am Dienstagabend zudem von Strassensperrungen im Tessin wegen Erdrutschen und Felsstürzen – einerseits bei Tegna unweit von Locarno im Maggiatal und andererseits im Gebiet von Pugerna/Caprino gegenüber von Lugano am Luganersee. (sda)