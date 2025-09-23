trüb und nass10°
Erdrutsche und Felsstürze im Tessin – Ein Fahrzeug getroffen

epa10823491 Pedestrians watch workmen clean a street after heavy rainfall in Solduno, Switzerland, 27 August 2023. The canton Tessin, the Italian part of Switzerland, got a lot of rain since late 25 A ...
Solduno nach einem Unwetter im August 2025Bild: keystone

Erdrutsche und Felsstürze im Tessin – Ein Fahrzeug getroffen

23.09.2025, 22:0323.09.2025, 22:03

Im Tessin ist es am Dienstagabend zu Erdrutschen und Felsstürzen gekommen. Dabei wurde in Solduno, einem Stadtteil von Locarno, auch ein Fahrzeug von einem Felsbrocken erfasst. Über den Zustand der Insassen war laut Medien zunächst nichts bekannt.

Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstagabend auf Anfrage einen Bericht von tio.ch (Ticinonline) über ein von Geröll getroffenes Fahrzeug in dem Stadtteil von Locarno. Die Strasse zwischen Locarno und Ponte Brolla wurde vorsorglich gesperrt.

epa11446919 A police blockade is in place for non-residents in the area, in Ponte Brolla, Ticino, Switzerland, 30 June 2024. Swiss Air-Rescue (Rega) rescuers recovered two bodies on 30 June following ...
2024 musste die Strasse zwischen Locarno und Ponte Brolla schon einmal gesperrt werden.Bild: keystone

Alertswiss warnt vor weiteren Felsstürzen

Der Warndienst Alertswiss berichtete am Dienstagabend zudem von Strassensperrungen im Tessin wegen Erdrutschen und Felsstürzen – einerseits bei Tegna unweit von Locarno im Maggiatal und andererseits im Gebiet von Pugerna/Caprino gegenüber von Lugano am Luganersee. (sda)

Erdrutsch im Tessin
1 / 6
Erdrutsch im Tessin
Bei einem Erdrutsch in der Nähe von Lugano sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Aufnahmen zeigen das komplett zerstörte Wohnhaus.
quelle: ti-press / gabriele putzu
