wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Tessin

Streit um Sparmassnahmen zwischen Links und Rechts im Tessin

Finanzielle Schieflage im Tessin: Unmut wächst

01.11.2025, 12:3401.11.2025, 12:34

Die Finanzlage im Tessin ist angespannt, die Fronten zwischen Linken und Bürgerlichen sind verhärtet. Während die Tessiner Handelskammer eine schlankere Verwaltung fordert, rufen Gewerkschaften nach mehr Mitteln im sozialmedizinischen und sozialpädagogischen Sektor.

Nicht nur das Budget 2026 ist tiefrot: Für die Jahre 2027 bis 2029 erwartet der Südkanton ein Gesamtdefizit von 700 Millionen Franken. Hinzu kommt ein immer tieferer Graben zwischen Links und Rechts: Die einen bekämpfen Sparmassnahmen im Gesundheits- und Bildungsbereich, die anderen Steuererhöhungen.

In dieser aufgeladenen Stimmung fordert die Tessiner Handelskammer einen sofortigen Stopp von Neueinstellungen beim Kantonspersonal – und lanciert sechs weitere Massnahmen zur Haushaltssanierung.

Auch die Gewerkschaften zeigen sich unzufrieden mit der Regierungspolitik. Drei grosse Syndikate haben eine Resolution zum Budget 2026 verabschiedet. Darin fordern sie einen Kurswechsel, um einen Abbau des öffentlichen Dienstes und der sozialen Partnerschaft zu verhindern. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Vance zu Shutdown: Soldaten bekommen wohl weiter Gehalt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem!
1 / 22
Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem!
Bild: Instagram (@rileydiary)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So leiden diese Amerikaner während des Shutdown
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Du bist kein Demokrat»: Bekannter Klimaaktivist crasht Auftritt von Peter Spuhler
4
Trump zu Manövern gegen Venezuela: «Nein, das ist nicht wahr»
5
«Etwas vom Grausamsten, das ich je erlebt habe» – US-Ernährungsprogramm droht das Aus
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
3
Niederhäuser am Knöchel verletzt +++ Schmid muss bei Golden-Knights-Niederlage zusehen
4
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
5
ZSC-Verteidiger Ustinkov wechselt zu den Lakers +++ SCB bestätigt Barandun-Zuzug
Es wurde nur vier Wochen alt: Löwenbaby im Walter Zoo Gossau ist tot
Der Anfang Oktober im Walter Zoo im sanktgallischen Gossau geborene Löwe ist tot. Das teilte der Zoo am Donnerstagabend auf Facebook mit. Es sei am Morgen leblos in der Anlage gefunden worden.
Zur Story