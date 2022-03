Mieterin zerstückelt: 15 Jahre Freiheitsstrafe im Tötungsdelikt von Bottighofen TG

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Verhandlung vom Mittwoch eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren gefordert. Der Verteidiger plädierte auf Notwehr und verlangte einen Freispruch vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung. (aeg/sda)

Wenig später wurde die Vermieterin des Opfers festgenommen. Bei der Frau fand die Polizei die Tatwaffe. Die 55-Jährige soll ihr Opfer bei einem Streit getötet haben. Anschliessend zerteilte sie die Leiche mit Küchenmessern und entsorgte die Körperteile in verschiedenen Unterflurcontainern.

Der Fall hatte im Dezember 2020 mit einem grausigen Fund begonnen: Spaziergänger entdeckten in einem Wald bei Egnach TG einen menschlichen Kopf mit einer Schussverletzung. Eine DNA-Analyse führte zum Opfer, einer 63-jährigen Frau aus Bottighofen TG.

Das Bezirksgericht gab sein Urteil am Freitag bekannt. Demnach wird die Verurteilte, die aus der Ukraine stammt und einen Liechtensteinischen Pass besitzt, auch zu 15 Jahren Landesverweisung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat eine 55-jährige Frau wegen vorsätzlicher Tötung und Störung des Totenfriedens zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Sie soll 2020 in Bottighofen eine 63-jährige Frau erschossen und anschliessend die Leiche mit Messern zerteilt haben.

