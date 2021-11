Leopard TJ vom Walter Zoo ist tot – das Internet trauert

Leopard TJ Bild: walter zoo

Der Walter Zoo in Gossau SG musste am Dienstag TJ, seinen letzten Leoparden, einschläfern. Grund für diese Entscheidung waren Nierenprobleme und ein wachsender Tumor an der Pfote. Mit dem Ableben von TJ gehe im Walter Zoo «eine Ära zu Ende».

Auf Facebook trauern die User nun um den 18-jährigen Amurleoparden. Hier einige der Kommentare:

Bild: facebook

Bild: facebook

Bild: facebook

Bild: facebook

Bild: facebook

Bild: facebook

(lst)