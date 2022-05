Wolf im Thurgau reisst Schaf – an der Grenze zu Zürich

In Fischingen, fünf Kilometer von der Grenze zum Kanton Zürich entfernt, hat wahrscheinlich ein Wolf am Montag ein Schaf getötet. Mitarbeiter der Jagd- und Fischereiverwaltung sicherten Proben für DNA-Analysen. Vor wenigen Tagen wurde in der Region bereits ein Kalb gerissen.

Auch dort könne ein Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden, teilte die Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung am Dienstag mit. Der Fall wird durch das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern abgeklärt. Die Tierhalter im Thurgau und im Kanton Zürich wurden per SMS-Alarm vor dem Wolf gewarnt.

Eine Wölfin und ihre Jungen, Mai 2009 im Kanton Jura. Bild: KEYSTONE

Die Rissspuren und die Pfotenabdrücke beim getöteten Schaf deuteten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Wolf hin, hiess es. Es wäre das vierte Mal, dass im Thurgau ein Wolf nachgewiesen wird.

Seit 2017 streiften zuvor drei Wölfe durch den Kanton. Zwei von ihnen wanderten nach kurzer Zeit in andere Kantone weiter. Der dritte Wolf wurde 2020 erlegt, weil er schwer krank war.

(yam/sda)