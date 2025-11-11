freundlich
Leopard bricht in Nepal auf Gelände von Schweizer Botschaft ein

Leopard Schweizer Botschaft Nepal
Der Leopard wurde auf dem Gelände der Schweizer Botschaft eingefangen.Bild: Facebook/SwissEmbassyKathmandu

Leopard bricht auf Gelände der Schweizer Botschaft ein

Bei der Schweizer Botschaft in Nepal hat sich am Dienstag ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet. Ein Leopard hat sich auf das Gelände geschlichen und musste gerettet werden. Nun ist er im Zoo von Kathmandu untergekommen.
11.11.2025, 09:1711.11.2025, 09:17

Sogar die Polizei stand im Einsatz, wie es in einem Facebook-Post der Botschaft heisst. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des National Trust for Nature Conservation, welche den Central Zoo in Kathmandu führt, wurde der tierische Besucher eingefangen. «Euer Teamwork machte diese Operation zu einem Erfolg», heisst es in dem Post.

Leopard Schweizer Botschaft Nepal
Der Leopard wurde in den Zoo von Kathmandu gebracht.Bild: Facebook/SwissEmbassyKathmandu

Der Leopard war gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen Ortszeit auf dem Botschaftsgelände aufgetaucht, wie lokale Medien berichten. Wie er auf das Gelände gelangt war, ist nicht klar. Zooleiter Satyanarayan Sah sagt: «Nachdem wir die Information erhalten haben, dass ein Leopard in die Schweizer Botschaft eingedrungen ist, wurde er von einem Team des Zoos gerettet und hergebracht.» Dort soll er vorerst bleiben.

Woher genau das Tier kam und was es in der Schweizer Botschaft suchte, ist ebenfalls unklar. Es sei jedoch möglich, dass er beim Streunen durch den Wald die Orientierung verloren habe. Der Fall werde nun untersucht. (vro)

