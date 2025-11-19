Drei Shetland-Ponys finden im Kinderzoo in Basel eine neue Heimat. Bild: zoo basel

Drei neue Ponys: Der Kinderzoo in Basel erhält Zuwachs

Mehr «Leben»

Karianne, Madeliefje und Oreo stossen zur Ponyherde im Kinderzolli in Basel. Die drei Shetlandponys – sie sind 9, 7 und 5 Jahre alt – verjüngen dabei die bestehende Gruppe. Sie stammen von einem Pferdehof aus der Region. Das sind die drei Neuzugänge:

Karianne (9), Madeliefje (7) und Oreo (5) in ihrer neuen Heimat im Kinderzolli. Bild: Zoo Basel

«Nach ihrer Ankunft im Zoo Basel standen die Ponys zwei Wochen lang in einem abgetrennten Bereich unter Quarantäne, um sicherzustellen, dass keine Krankheiten eingeschleppt werden», schreibt der Kinderzolli. Seither erkunden sie die Aussenanlage und treffen hier in den nächsten Tagen auf ihre neuen Nachbarn.

Vorsichtige Eingewöhnung

«Sie werden derzeit schrittweise an ihre neue Umgebung herangeführt», so der Zoo weiter. So gilt es, die Tiere an ihre Artgenossen, die neue Umgebung und an den Kontakt mit Kindern zu gewöhnen. Dabei steht die Angewöhnung an die Kinderlein im Vordergrund.

Die drei Neuankömmlinge treffen im Kinderzolli auf die bestehende Ponyherde. Bild: Zoo Basel

Doch auch die Umgebung bietet ihre Herausforderungen: Hier treffen die Tiere «vom Duft des Mistwagens über das Löwengebrüll bis zu flatternden Vögeln» auf ganz neue Eindrücke.

Das sind Shetland-Ponys

Karianne, Madeliefje und Oreo sind sogenannte Shetland-Ponys. Diese gehören zur Familie der Pferde, sind aber deutlich kleiner. Sie werden vom Boden bis zur Stelle zwischen Hals und Rücken nur gerade 1,48 Meter gross.



Obwohl sie klein sind, handelt es sich bei den Shetland-Ponys um äusserst robuste Tiere. Bild: Zoo Basel

Trotzdem handelt es sich bei den Tieren um ziemlich robuste Vertreter der Pferdefamilie. Sie verfügen über ein dichtes Fell, kurze Ohren und einen gedrungenen Körperbau. «Sie sind perfekt angepasst an das raue, windige Klima ihrer Heimat», schreibt der Zolli. (leo)