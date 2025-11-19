sonnig-1°
DE | FR
burger
Leben
Tier

Kinder Zoo in Basel erhält Zuwachs: Drei neue Shetland-Ponys

Haupteingang Zoo Basel
Drei Shetland-Ponys finden im Kinderzoo in Basel eine neue Heimat.Bild: zoo basel

Drei neue Ponys: Der Kinderzoo in Basel erhält Zuwachs

19.11.2025, 09:44

Karianne, Madeliefje und Oreo stossen zur Ponyherde im Kinderzolli in Basel. Die drei Shetlandponys – sie sind 9, 7 und 5 Jahre alt – verjüngen dabei die bestehende Gruppe. Sie stammen von einem Pferdehof aus der Region. Das sind die drei Neuzugänge:

Shetland-Ponys im Zoo in Basel
Karianne (9), Madeliefje (7) und Oreo (5) in ihrer neuen Heimat im Kinderzolli.Bild: Zoo Basel

«Nach ihrer Ankunft im Zoo Basel standen die Ponys zwei Wochen lang in einem abgetrennten Bereich unter Quarantäne, um sicherzustellen, dass keine Krankheiten eingeschleppt werden», schreibt der Kinderzolli. Seither erkunden sie die Aussenanlage und treffen hier in den nächsten Tagen auf ihre neuen Nachbarn.

Vorsichtige Eingewöhnung

«Sie werden derzeit schrittweise an ihre neue Umgebung herangeführt», so der Zoo weiter. So gilt es, die Tiere an ihre Artgenossen, die neue Umgebung und an den Kontakt mit Kindern zu gewöhnen. Dabei steht die Angewöhnung an die Kinderlein im Vordergrund.

Shetland-Ponys im Zoo in Basel
Die drei Neuankömmlinge treffen im Kinderzolli auf die bestehende Ponyherde.Bild: Zoo Basel

Doch auch die Umgebung bietet ihre Herausforderungen: Hier treffen die Tiere «vom Duft des Mistwagens über das Löwengebrüll bis zu flatternden Vögeln» auf ganz neue Eindrücke.

Das sind Shetland-Ponys

Karianne, Madeliefje und Oreo sind sogenannte Shetland-Ponys. Diese gehören zur Familie der Pferde, sind aber deutlich kleiner. Sie werden vom Boden bis zur Stelle zwischen Hals und Rücken nur gerade 1,48 Meter gross.

Shetland-Ponys im Zoo in Basel
Obwohl sie klein sind, handelt es sich bei den Shetland-Ponys um äusserst robuste Tiere.Bild: Zoo Basel

Trotzdem handelt es sich bei den Tieren um ziemlich robuste Vertreter der Pferdefamilie. Sie verfügen über ein dichtes Fell, kurze Ohren und einen gedrungenen Körperbau. «Sie sind perfekt angepasst an das raue, windige Klima ihrer Heimat», schreibt der Zolli. (leo)

Mehr zu Tieren:

Welpen-Mafia: Illegaler Hundehandel überzieht Europa
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich
1 / 8
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich

Eine Schneeleopardin im Zoo Zürich hat Anfang Mai drei Jungtiere zur Welt gebracht.
quelle: zoo zürich / naelle honegger / zoo zürich / naelle honegger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neue Streifen für Zürich: Im Zoo hat es Zebra-Nachwuchs gegeben
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Cover-ups sind für immer faszinierend – geflickte Tattoos in 19 Vorher-nachher-Bildern
Wenn der einst geliebte, unter die Haut gestochene Körperschmuck irgendwann nicht mehr dort sein soll, muss eine Alternative her: Der Laser wäre eine Idee. Die andere Variante ist, das Kunstwerk mit einem neuen, noch grösseren Exemplar überstechen zu lassen. Mit einem sogenannten Cover-up-Tattoo.
Zur Story