Zürcher Veterinäramt beginnt mit Wesensbeurteilung von Rottweilern

Der Regierungsrat entschied am 18. Dezember 2024 nach zwei schwerwiegenden Beissvorfällen, die Neuanschaffung von Rottweilern im Kanton Zürich ab 1. Januar 2025 zu verbieten. Die Regelung gilt auch für Mischlingshunde mit mehr als 10 Prozent Rottweiler-Anteil.

Eine solche Bewilligung brauchen künftig alle Rottweiler-Halterinnen und -Halter, die vor dem 1. Januar 2025 im Kanton Zürich registriert waren. Die Bewilligungen müssen bis am 30. Juni beantragt werden.

Bereits zwölf Beurteilungen mit Rottweiler-Halterinnen und -Haltern fanden statt, wie das Veterinäramt des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte. Neben der Wesensbeurteilung des Hundes werde auch die Eignung der Halterinnen und Halter überprüft. Fällt die Überprüfung positiv aus, wird die Haltebewilligung erteilt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Forscher warnen in neuer Studie: ChatGPT verändert Gehirnaktivität

Briten weiten Unterstützung für Ukraine aus ++ Tote bei russischem Drohnenangriff in Sumy

«40–60 km/h auf Schweizer Autobahnen»: SVP-Nationalrat will Langsam-Fahrer büssen

Sternstunde von Salzburg: Wenn ein Milliardär einen Privattunnel graben will

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

«What the fuck» – Trump schimpft nach Bruch der Waffenruhe

Neue Trinkgeld-Studie zeigt: Diese Methode nervt Schweizerinnen und Schweizer am meisten

In bedienten Restaurants geben Schweizerinnen und Schweizer mit grosser Mehrheit Trinkgeld – und zwar am liebsten in bar. Laut einer Studie gibt es aber regionale Unterschiede.