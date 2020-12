Basler Polizei rettet verletzten Mäusebussard auf Autobahn und postet diese Bilder

Erneuter Schock für Europas Taubensport: New Kim wechselt für 1,7 Millionen nach China

Die belgische Top-Taube New Kim wechselt per sofort vom Schlag von Kurt Van de Wouver aus Berlaar nach China. Mit einem Preis von 1,72 Millionen Franken löst New Kim Armando als teuersten Taubentransfer der Geschichte ab. Armando hatte im März 2019 vom belgischen Schlag von Joël Verschoot ebenfalls nach China gewechselt.

Die Flugkünste des Gegenwindspezialisten mit erstaunlicher Spannweite konnten chinesische Fans indes nie bewundern. Der Seriensieger diverser Klassiker, unter anderem auch der …