Quotenhit: «Benissimo»-Comeback knüpft an alten Erfolg an

Die Kultsendung «Benissimo» kehrte am Samstag für eine Jubiläumsshow zurück. Für SRF entpuppte sich diese als ein Hit. Die Sendung erreichte ähnlich hohe Quoten wie zu besten Zeiten.

Zum 30-Jahre-Jubiläum kehrte «Benissimo» für einen Abend zurück auf die Bildschirme. Bild: Gian Vaitl/SRF

Nach zehn Jahren Pause gab Beni Thurnheer sein Comeback: Für das 30-jährige Jubiläum der Kultshow «Benissimo» stand der «Schnurri der Nation» noch einmal vor den TV-Kameras. Als musikalische Gäste traten unter anderem der deutsche Schlager-Star Helene Fischer und DJ BoBo sowie die Rockband Gotthard auf. Das Fazit des Kritikers von CH Media: Obwohl vieles am Konzept der Sendung reichlich Staub angesetzt hat, bleibt «Benissimo» gut gemachte Familienunterhaltung.

Dieser Meinung scheinen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sein. Die Show erreichte insgesamt einen Marktanteil von 59 Prozent, wie SRF am Montag auf Twitter mitteilte. Das Medienhaus betont, dass es sich hierbei um vorläufige Daten handle.

Damit knüpft «Benissimo» an vorangehende Erfolge an. Zum Vergleich: Früher erreichte die Unterhaltungsshow einen durchschnittlichen Marktanteil von 60 Prozent. «Benissimo» zählte zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen des Schweizer Fernsehens. Zwischen 1992 und 2012 liefen insgesamt 103 Folgen.

Auf Twitter fällt das Verdikt über die Jubiläumssendung indes ebenfalls positiv aus. Einige Zuschauer genossen offenbar die nostalgische Zeitreise in die Vergangenheit, wie die Kommentare zeigen:

Allerdings finden sich auf dem Kurznachrichtendienst auch kritische Voten, welche das altbackene Format der Sendung kritisieren:

Der deutsche Talkmaster Thomas Gottschalk gab vor bald einem Jahr ebenfalls sein grosses Comeback mit «Wetten dass ...?». In Deutschland schlug die Sendung ein wie eine Bombe: Sie holte insgesamt 13.8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab.

Doch auch hierzulande war sie ein Quotenhit. 569’000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten sich in der Schweiz ein. Als Folge kündigte ZDF zwei weitere Sondersendungen an: Die erste wird dieses Jahr am 19. November ausgestrahlt, die zweite ist auf 2023 angekündigt.

Sowohl SRF als auch Beni Thurnheer haben im Vorfeld betont, dass es bei der Sondersendung um ein einmaliges Comeback handelt. Gleichwohl lässt Thurnheer ein Hintertürchen offen. «Wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, dann ist es ‹Sag niemals nie›», sagte er vor kurzem im Interview mit CH Media. (aargauerzeitung.ch)