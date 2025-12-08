bedeckt, wenig Regen
Umfrage

Grosse Umfrage: Wie soll sich die Schweiz in Krisenzeiten positionieren?

KEYPIX - Eine Schweizer Fahne vor dem Bundeshaus an der Sichlete auf dem Bundesplatz, am Montag, 15. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Das Bundeshaus in Bern: Wie soll die Schweiz in der Welt positionieren?Bild: keystone
Umfrage

Was zeichnet die Schweiz in Krisenzeiten aus? Mach mit bei der grossen Umfrage!

08.12.2025, 04:2708.12.2025, 04:27

Wie soll die Schweiz von morgen aussehen? Mit wem soll das Land stärker kooperieren? Das Chancenbarometer will es von euch wissen. Hier geht’s zur repräsentativen Umfrage. Macht jetzt mit!

Die Weltordnung ist ins Wanken geraten. Zollstreit undHandelskonflikte, der russische Angriffskrieg oder die Klimakrise: All das wirkt sich direkt auf die Schweiz aus. Doch was hält unser Land in Zeiten globaler Umbrüche zusammen?

Mit wem soll die Schweiz im Interesse ihrer eigenen Sicherheit stärker kooperieren? Soll die Schweiz weitere Freihandelsabkommen abschliessen? Wie soll die Schweiz ihre Handelsbeziehungen mit anderen Staaten und Organisationen gestalten? Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für den künftigen Wohlstand unseres Landes?

Das Meinungsforschungsinstitut Sotomo leitet die 6. Ausgabe des Chancenbarometers. Dr. Sarah Bütikofer ordnet das Thema ein und beantwortet, welche strategischen Impulse die Umfrage liefert und wie ein Dialog über Wandel gelingen kann, ohne zu polarisieren.

Das Chancenbarometer ist eine repräsentative Umfrage zu Demokratie und Chancen in der Schweiz. Die Umfrage ist anonym und dauert etwa 15 Minuten. Die Resultate des Chancenbarometers werden am 23. März 2026 publiziert.

>>> Hier kannst du bei der Umfrage mitmachen!

(cma)

Themen
