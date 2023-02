Eine Lawine hat am Samstagmorgen oberhalb von Disentis GR zwei Variantenskifahrer verschüttet. Die Frau und der Mann kamen ums Leben. Eine weitere Person in der Gruppe wurde nicht von den Schneemassen erfasst und blieb unverletzt.

Demonstration in Bern gegen Abschiebung von Asylsuchenden nach Kroatien

Sicherheitskommission will Waffenlieferungen in die Ukraine ermöglichen

Zwei Personen sterben in Lawine oberhalb von Disentis

Hüsler gleicht aus + Gut-Behrami auch in Kombi + Hasler/Pasternack verpassen WM-Medaille

Comeback der 0,5-Liter-Flasche: Coca-Cola krebst zurück – so reagiert Coop

Stromausfall in Odessa +++ Keine Belege für Nordstream-Sprengung durch Russland

So klingt es, wenn genervte Eltern wirklich ehrlich sind

Wo sich Solarstrom in der Schweiz (finanziell) lohnt – und wo nicht

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Mit «Cunk on Earth» beweist uns Netflix, wie dämlich wir sind

Immer mehr Flüchtlinge schlafen am Zürich HB im Freien – und fast niemand hilft

Lesbisches Paar aus Bar geworfen – Video zeigt, was wirklich passiert ist

«Ernster Cyberangriff» auf die Universität Zürich

Die Universität Zürich ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dies gab die Hochschule am Donnerstag in einem Mail an die Studierenden und Mitarbeitenden bekannt, welches watson vorliegt. Diese werden deshalb aufgefordert, ihre Passwörter umgehend zu ändern.