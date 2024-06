Bewohnerin sagt nach der Explosion: «Es war wie im Krieg in Syrien»

Viele Menschen mussten in der Nacht ihr zu Hause verlassen und in fremden Betten. Sie haben Angst und wissen nicht, wie es weitergeht.

Aiman Kerim und seine Frau Raghad aus Syrien wohnen in einer von der Explosion betroffenen Wohnung. «Das war eine sehr starke Vibration, wir haben den Rauch gerochen und den Alarm gehört.» Sie sind sofort herausgerannt, mit Flip Flops und ohne Socken, und gingen zum Sammelpunkt vom Markthof. Ihre beiden Katzen mussten sie zurücklassen.

Die von der Detonation zerstörte Tiefgarage und das Gebäude. Bild: keystone

Raghad Kerim sagt: «Es war für mich wie im Krieg. Schon vor 11 Jahren habe ich das in Syrien erlebt. Gestern dachte ich: Jetzt gibt es auch noch Krieg in der Schweiz.» Es sei wie ein Erdbeben gewesen oder eben wie im Krieg. Noch immer ist sie unter Schock, konnte nicht schlafen und habe die ganze Nacht geweint. Ihre Augen sind tränenerfüllt.

Genau wie diese Frau stehen noch viele unter Schock. Sie versammeln sich vor dem Einkaufszentrum Markthof und schauen sich die von der Detonation zerstörte Tiefgarage und das Gebäude an. Viele haben Angst. Sie haben die Nacht in der Turnhalle, in Hotels oder bei Freunden und Verwandten verbracht.

Der Inhaber von «Full House Pizza», das im Einkaufszentrum stationiert ist, war während der Explosion in seinem Geschäft. Sie liessen alles liegen und brachten sich in Sicherheit. Passiert ist niemandem etwas, aber Mezud Akin hat einen grossen Sachschaden: «Fleisch, Käse, sämtliche Lebensmittel sind kaputt, da wir keinen Strom hatten. Der Schaden ist sehr gross», sagt er gegenüber Tele M1. (cwu)