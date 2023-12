Bedingte Geldstrafen nach tödlichem Stromschlag in La Neuveville

Bild: keystone

Nach dem Tod zweier Frauen in der Bucht von La Neuveville BE am Bielersee im Jahr 2017 hat das erstinstanzliche Gericht am Mittwoch in Moutier sechs von acht Angeklagten für schuldig befunden. Es verhängte bedingte Geldstrafen. (sda)