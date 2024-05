Explosion in Bubenddorf BL – zehn Verletzte

Bild: Kapo BL

In einem Industreigebäude in Bubendorf BL ist es nach Angaben der involvierten kantonalen Behörden am Montag zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei platzte aus bislang noch unbekannten Gründen eine Kunststoffrohrleitung im 4. Obergeschoss des Gebäudes.

Das noch nicht fertig gebaute Gebäude musste daraufhin vollständig evakuiert werden. Durch die Explosion wurden zehn Personen leicht verletzt, so die Kantonspolizei BL. Sie wurden vor Ort untersucht und anschliessend ins Spital gebracht.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache für den folgenhaften Rohrbruch.

Bild: Kapo BL

(cpf)