Aussenminister Cassis tritt erstmals im Uno-Sicherheitsrat auf

Ignazio Cassis Bild: keystone

Aussenminister Ignazio Cassis wird am Donnerstag erstmals im Uno-Sicherheitsrat auftreten. Auf Einladung Japans, das in diesem Monat den Vorsitz innehat, nimmt der Bundesrat an einer öffentlichen Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Welt teil.

Das teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mit. Cassis werde die Gelegenheit nutzen, um die Bedeutung der Einhaltung der Genfer Konventionen zu unterstreichen. Am Rande der Debatte in New York werde der Schweizer Aussenminister mit verschiedenen Regierungsvertreterinnen und -vertretern zusammentreffen.

Die Schweiz ist seit dem 3. Januar Mitglied im neu zusammengesetzten Uno-Sicherheitsrat. Zu den ersten Beschlüssen des Rats gehörte am Montag die Verlängerung des Mandats der grenzüberschreitenden humanitären Hilfe für Syrien auf der Grundlage einer Resolution, die die Schweiz und Brasilien eingebracht hatten. (aeg/sda)