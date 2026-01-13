Nebel-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Unternehmen

Lindt & Sprüngli: Umsatz wächst trotz Preiserhöhungen

Lindt & Sprüngli wächst dank satten Preiserhöhungen auch 2025

13.01.2026, 08:2413.01.2026, 08:24

Lindt & Sprüngli hat 2025 weniger Schokolade verkauft. Den Umsatz konnte fer Luxusschokolade-Hersteller trotzdem steigern – dank einer aggressiven Preisstrategie.

Goldhasen - Familie an der Bilanz - Medienkonferenz von Lindt und Spruengli in Kilchberg (ZH) am Dienstag, 5. Maerz 2019. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Die berühmten Schokoladen-Hasen des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli.Bild: KEYSTONE

Das Unternehmen aus Kilchberg steigerte laut Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr den Umsatz mit Lindorkugeln, Pralinés, Schoggihasen und Dubaischokolade um 8,2 Prozent auf 5,92 Milliarden Franken. Es ist das dritte Mal in der Unternehmensgeschichte, dass die 5-Milliarden-Marke übertroffen wurde. Die Währungen schmälerten das Ergebnis um 3,9 Prozent.

Organisch, also ohne Währungseffekte, lag das Wachstum bei 12,4 Prozent. Dieses ging vor allem auf satte Preiserhöhungen zur Kompensation hoher Kakaopreise im Umfang von 19 Prozent zurück. Weiter habe der anhaltende globale Trend zu hochwertigen Produkten und zur Premiumisierung sowie die weltweite Einführung der Lindt Dubai Style Chocolate das Geschäft angetrieben, schrieb Lindt.

Erwartungen übertroffen

Die verkaufte Schokoladenmenge war gemäss Lindt in der Branche rückläufig. Markant erhöhte Preise machten den Rückgang aber mehr als wett.

«Die Konsumentinnen und Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität, nach Momenten des Glücks, nach einem kleinen, besonderen Genuss – und als Premiummarke bedienen wir diese Nachfrage», wurde Lindt-&-Sprüngli-CEO Adalbert Lechner in der Mitteilung zitiert.

Adalbert Lechner, links, Lindt &amp; Spruengli-CEO und Ernst Tanner, rechts,VR-Praesident im Lindt Museum in Kilchberg am Samstag, 16. November 2024. Am Samstag ist eine auf 500 Stueck limitierte Aufl ...
Adalbert Lechner, links, Lindt & Spruengli-CEO.Bild: keystone

Lindt machte in der Mitteilung vom Dienstag zum Volumen noch keine Angaben. Lechner hatte aber im Dezember in einem Interview erklärt, dass Preiserhöhungen und Volumenrückgänge für das Gesamtjahr höher als die 15,8 respektive 4,6 Prozent im ersten Halbjahr ausfallen würden.

Mit den vorgelegten Zahlen liegt Lindt beim wichtigen organischen Wachstum über dem erst im Sommer erhöhten Ziel von 9 bis 11 Prozent. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Wachstumsrate von lediglich 11,5 Prozent gerechnet. Im Vorjahr lag das organische Wachstum bei 7,8 Prozent.

Das Wachstum fiel in den Regionen unterschiedlich aus. Europa habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 15,3 Prozent die stärkste Dynamik gezeigt, während Nordamerika trotz schwierigem Umfeld um 8,9 Prozent zulegte und die Wachstumsrate im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigte. Die Region «Rest der Welt» habe mit einem Plus von 11,7 Prozent ebenfalls zweistellig zugelegt, getragen von starken Zuwächsen in mehreren Schlüsselmärkten.

Steigerung der Marge erwartet

Gewinn- und Margenzahlen wurden noch nicht bekannt gegeben. Sie folgen zusammen mit den Detailzahlen am 10. März. Lindt gibt sich in der Mitteilung aber zuversichtlich, eine operative Gewinnmarge (EBIT) von mindestens 16,0 Prozent (VJ 15,6%) zu erreichen.

Lindt & Sprüngli rechnet für 2025 mit einem Anstieg der operativen Marge (EBIT) am unteren Ende der Bandbreite von 20 bis 40 Basispunkten. Ab 2026 bestätige der Konzern seine mittel- bis langfristigen Ziele mit einem organischen Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent und einer jährlichen Margenverbesserung von 20 bis 40 Basispunkten. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer kaufen mehr Schokolade und Käse aus dem Ausland
1 / 5
Schweizer kaufen mehr Schokolade und Käse aus dem Ausland

Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer öfter Schokolade, Käse und Wein aus dem Ausland.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lindt verkauft jetzt auch «Dubai-Schokolade» – kommt der Hype auch in die Schweiz?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Crans-Montana: Charlie Hebdo reagiert auf Klage und legt mit Karikatur nach
Nachdem im Wallis aufgrund einer Karikatur von Charlie Hebdo über das Drama von Crans-Montana Strafanzeige erstattet wurde, legt der Autor der Zeichnung nach. Am Montag veröffentlichte die Satirezeitung eine neue Karikatur als Antwort auf die Kontroverse.
Zur Story