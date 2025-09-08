Cargo Sous Terrain entlässt Mitarbeitende und gibt Vision auf – Güterbahn wohl am Ende

Für 30 Milliarden Franken wollte die Gesellschaft Cargo Sous Terrain eine unterirdische Güterbahn in der Schweiz bauen. Doch die Widerstände waren zu gross.

Stefan Ehrbar / ch media

Vor zehn Monaten war Christian Späth noch optimistisch. Der neue Chef von Cargo Sous Terrain (CST) war vom Bauunternehmen Implenia zur Projektorganisation für eine unterirdische Güterbahn in der Schweiz gestossen. Seine Mission: Das Milliardenprojekt zu retten und die Behörden zu überzeugen. «Die Schweiz hat immer wieder bewiesen, dass sie solche Projekte umsetzen kann», sagte er zu CH Media.

Doch CST gehört bis heute nicht dazu – und nun gibt die Firma ihre Vision auf. In einer Mitteilung vom Montag heisst es, die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat hätten im Frühling erkannt, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen «eine private Finanzierung der Bauphase nicht verlässlich absichern».

Damit CST funktionieren könne, brauche es eine «stabile Partnerschaft» mit Bund, Kantonen und Städten. «Da diese Voraussetzungen derzeit fehlen, ist eine Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich nicht vertretbar.»

Daraus wird nichts: Die Güterbahn Cargo Sous Terrain ist zu teuer und zu umstritten. Bild: Keystone

CST muss Personal entlassen

Die CST AG passe deshalb ihren Fokus und ihre Organisation an. Sie werde das erarbeitete Wissen neu nutzen, um im Bereich Citylogistik Lösungen anzubieten, «welche unmittelbar nachgefragt werden». In der Schweiz bleibe das Ziel, im Dialog mit der Politik auf geeignete Rahmenbedingungen für die Realisierung von CST hinzuarbeiten.

Der Verzicht auf das Herzstück von CST führt zu einem Abbau von Personal. Wie es in der Mitteilung heisst, werden voraussichtlich mehr als 10 Kündigungen ausgesprochen. Deshalb starte CST das arbeitsrechtlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren.

Die Grundidee von CST ist, Güter in unterirdischen Röhren mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde zwischen den Zentren des Landes zu transportieren. Güter sollten mit diesem System nicht erst aus den Logistikzentren losgeschickt werden, wenn ein Lastwagen oder Zug voll ist, sondern jederzeit. Sie kämen so nicht in den Stau und verursachten auch keinen Verkehr auf den Strassen, sondern sparten Lastwagenfahrten ein. Genutzt werden könnte das System für fast alles, was auf eine Palette passt – von Kleidern und Elektronik über Alltagsgegenstände bis hin zu Lebensmitteln.

Christian Späth sollte das Projekt CST als neuer Chef retten. Bild: Raphaël Dupain (29.10.2024)

Eine erste Teilstrecke war ursprünglich zwischen Härkingen und Zürich vorgesehen. Der Bau dieser Strecke wurde mit 3 Milliarden Franken veranschlagt. Im Endausbau würde CST wohl 30 Milliarden Franken kosten – Geld, das die Firma bei privaten Investoren auftreiben müsste.

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Sachplan für CST, die der Bund durchgeführt hatte, äusserten viele Behörden zum Teil harsche Kritik. Die Stadt Zürich etwa war der Meinung, die Unterlagen von CST erfüllten mehrheitlich nicht einmal die gesetzlichen Anforderungen. Die Hub-Standorte in der Stadt seien falsch gewählt, und insgesamt werde CST den Verkehr in der Stadt um weniger als 1 Prozent reduzieren. Auch Kantone wie Zürich und der Aargau äusserten grosse Vorbehalte. Diese dürften massgeblich zum Ende der Vision beigetragen haben.