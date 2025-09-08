wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Unternehmen

Cargo Sous Terrain entlässt Mitarbeitende und gibt Vision auf

Cargo Sous Terrain entlässt Mitarbeitende und gibt Vision auf – Güterbahn wohl am Ende

Für 30 Milliarden Franken wollte die Gesellschaft Cargo Sous Terrain eine unterirdische Güterbahn in der Schweiz bauen. Doch die Widerstände waren zu gross.
08.09.2025, 09:4308.09.2025, 09:57
Stefan Ehrbar / ch media
Mehr «Schweiz»

Vor zehn Monaten war Christian Späth noch optimistisch. Der neue Chef von Cargo Sous Terrain (CST) war vom Bauunternehmen Implenia zur Projektorganisation für eine unterirdische Güterbahn in der Schweiz gestossen. Seine Mission: Das Milliardenprojekt zu retten und die Behörden zu überzeugen. «Die Schweiz hat immer wieder bewiesen, dass sie solche Projekte umsetzen kann», sagte er zu CH Media.

Doch CST gehört bis heute nicht dazu – und nun gibt die Firma ihre Vision auf. In einer Mitteilung vom Montag heisst es, die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat hätten im Frühling erkannt, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen «eine private Finanzierung der Bauphase nicht verlässlich absichern».

Damit CST funktionieren könne, brauche es eine «stabile Partnerschaft» mit Bund, Kantonen und Städten. «Da diese Voraussetzungen derzeit fehlen, ist eine Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich nicht vertretbar.»

Projekt &quot;Cargo sous terrain&quot; (CST)
Daraus wird nichts: Die Güterbahn Cargo Sous Terrain ist zu teuer und zu umstritten.Bild: Keystone

CST muss Personal entlassen

Die CST AG passe deshalb ihren Fokus und ihre Organisation an. Sie werde das erarbeitete Wissen neu nutzen, um im Bereich Citylogistik Lösungen anzubieten, «welche unmittelbar nachgefragt werden». In der Schweiz bleibe das Ziel, im Dialog mit der Politik auf geeignete Rahmenbedingungen für die Realisierung von CST hinzuarbeiten.

Der Verzicht auf das Herzstück von CST führt zu einem Abbau von Personal. Wie es in der Mitteilung heisst, werden voraussichtlich mehr als 10 Kündigungen ausgesprochen. Deshalb starte CST das arbeitsrechtlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren.

Die Grundidee von CST ist, Güter in unterirdischen Röhren mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde zwischen den Zentren des Landes zu transportieren. Güter sollten mit diesem System nicht erst aus den Logistikzentren losgeschickt werden, wenn ein Lastwagen oder Zug voll ist, sondern jederzeit. Sie kämen so nicht in den Stau und verursachten auch keinen Verkehr auf den Strassen, sondern sparten Lastwagenfahrten ein. Genutzt werden könnte das System für fast alles, was auf eine Palette passt – von Kleidern und Elektronik über Alltagsgegenstände bis hin zu Lebensmitteln.

Christian Späth sollte das Projekt Cargo sous Terrain (CST) als neuer Chef retten.
Christian Späth sollte das Projekt CST als neuer Chef retten.Bild: Raphaël Dupain (29.10.2024)

Eine erste Teilstrecke war ursprünglich zwischen Härkingen und Zürich vorgesehen. Der Bau dieser Strecke wurde mit 3 Milliarden Franken veranschlagt. Im Endausbau würde CST wohl 30 Milliarden Franken kosten – Geld, das die Firma bei privaten Investoren auftreiben müsste.

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Sachplan für CST, die der Bund durchgeführt hatte, äusserten viele Behörden zum Teil harsche Kritik. Die Stadt Zürich etwa war der Meinung, die Unterlagen von CST erfüllten mehrheitlich nicht einmal die gesetzlichen Anforderungen. Die Hub-Standorte in der Stadt seien falsch gewählt, und insgesamt werde CST den Verkehr in der Stadt um weniger als 1 Prozent reduzieren. Auch Kantone wie Zürich und der Aargau äusserten grosse Vorbehalte. Diese dürften massgeblich zum Ende der Vision beigetragen haben.

Mehr zu Cargo Sous Terrain:

Der Bundesrat will die U-Bahn für den Gütertransport
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
41 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
41
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
4
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
5
«Blockieren wir alles»: Französische Aktivisten planen einen landesweiten Stillstand
Meistgeteilt
1
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
Trump verhunzt den US-Dollar: «Die Schweiz ist heute der einzig echte sichere Hafen»
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Warum dieser Schweizer für Gaza sein Leben riskiert
Die Schiffe der Gaza-Flottille sind am 31. August von Spanien aus in See gestochen. Ihr Ziel: humanitäre Hilfe auf dem Seeweg nach Gaza zu bringen. Hicham El Ghaoui, der Leiter der Schweizer Delegation, gibt Auskunft.
Die Global Sumud Flotilla («Sumud» bedeutet auf Arabisch «Standhaftigkeit») besteht aus mehreren Dutzend Booten. Ihr Ziel: die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu bringen. Der Walliser Arzt Hicham El Ghaoui ist Leiter der Schweizer Delegation.
Zur Story