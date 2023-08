Bereits wieder zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Bereits am Samstag war es zu grösseren Staus am Gotthard gekommen. Richtung Süden betrug die Staulänge maximal 13 Kilometer und Richtung Norden acht Kilometer. (sda)

Am Mittag wuchs die stehende Autokolonne nicht zuletzt wegen der Tunnelsperrung zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri auf zehn Kilometer an. Die Wartezeit betrug mehr als anderthalb Stunden.

Erneut haben sich die Autos am Sonntagmittag vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Der Tunnel war zuvor wegen eines Pannenfahrzeugs in beiden Richtungen gesperrt.

Seiltanz auf dem Wasser

Alice Baumann ist in den 1960er-Jahren eine der erfolgreichsten Wasserskifahrerinnen der Welt. Eine erfrischende Fotoreportage aus der Pionierzeit des Wassersports.

Es sind spektakuläre Bilder, die der Fotograf Eric Bachmann im Sommer 1962 auf dem Zürichsee aufnimmt: Sie zeigen die Wasserskifahrerin Alice Baumann beim Training für die bevorstehenden Europameisterschaften. Ob dynamisch in der Kurve, im Sprung in der Luft oder an nur einem Bein gezogen: Es wird klar, dass hier eine Spitzensportlerin am Werk ist. Alice Baumann ist damals bereits mehrfache Schweizermeisterin im Wasserski.