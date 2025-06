Jede vierte Kontrolle zeigt Verstösse gegen Schweizer Arbeitsregeln

In Branchen mit allgemeinverbindlichen Arbeitsverträgen betrug die Verstossquote 28 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Bei Entsandten in Branchen ohne verbindliche Mindestlöhne wurden bei einem Fünftel der kontrollierten Unternehmen Lohnunterbietungen festgestellt. Bei den Schweizer Arbeitgebenden betrug die Lohnunterbietungsquote 10 Prozent.

Über ein Viertel der Kontrollen von in die Schweiz entsandten Arbeitskräften hat Verstösse gegen hiesige Lohn- und Arbeitsbedingungen aufgedeckt. Die Vollzugsorgane kontrollierten 2024 fast 140'000 Personen in über 36'000 Unternehmen.

Neun Kilometer Stau am Gotthard am Pfingstsonntag

Auch am Pfingstsonntag staut sich der Verkehr am Gotthard. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveticker.

An Pfingsten rechnet Viasuisse wieder mit viel Stau. Schliesslich kommen bei solchen Feiertagen auch immer noch ausländische Reisende hinzu, da sie ebenfalls frei haben. Auf der Hinreise dürfte es am Freitag- und Samstagnachmittag am meisten Verkehr haben, in der Nacht auf Samstag könnte es sogar durchgehend stauen.